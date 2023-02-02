Паспорта расчипировались

«Госуслуги» приостановили прием заявлений на биометрические загранпаспорта. Речь идет о документе нового образца, который действует 10 лет. В Гознаке уточнили, что проблемы связаны с нехваткой специальных чипов. Как сообщил “Ъ FM” производитель микросхем — предприятие «Микрон» — сейчас идет перенастройка оборудования, чтобы удовлетворить возросший спрос. Правда, там не смогли уточнить, в какие сроки проблема может решиться. В Кремле посоветовали гражданам получать пятилетние загранпаспорта. Похожую рекомендацию выпустило МВД. Как скоро ситуацию можно исправить? И не возникнет ли дефицит в других сферах? Выясняла Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Москвичка Юлия подала заявление на 10-летний загранпаспорт в конце января. Сам процесс ее не смутил, все как обычно: анкета, фотография, отпечатки пальцев. Однако когда будет готов документ, сотрудники ответить не смогли, объяснить, в чем проблема, тоже, рассказала собеседница “Ъ FM”: В итоге мне посоветовали отслеживать готовность паспорта на почте или на "Госуслугах", поскольку сейчас какая-то проблема в Гознаке, и с середины января готовые паспорта не выдавались. Если не получится, возьму пятилетний. Просто хотелось, конечно, получить европейскую визу на пять, но, видимо, в пятилетний паспорт, скорее всего, ее не поставят».

Сбои с выдачей загранпаспортов были в августе и в сентябре 2022 года. Тогда сообщалось, что проблемы связаны с нехваткой краски и бумаги для документов. Но вопрос удалось решить оперативно. Теперь сложности возникли с чипами — «Микрон» не может удовлетворить возникший спрос. По мнению собеседников “Ъ FM”, предприятию не хватает фабрик для производства микросхем. А ввезти их из-за границы сейчас почти невозможно, рассказал директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов:

«Компании, которые специализировались на этих видах чипов, прекрасно видели тот объем, который закупала Россия. Когда кто-то придет и спросит, а не продать ли вам, например, в Буркина-Фасо такое же количество микросхем, которое раньше покупала Россия, эти производители вряд ли станут так делать. Перекупать у других государств тоже будет сложно, потому что чипы приобретают только специализированные организации, производящие такие изделия, как паспорта. Понятно, их считанное количество».

Кому еще «Микрон» поставляет микросхемы? И может ли возникнуть дефицит в других сферах? В 2022 году предприятие импортозаместило чип в карте «Тройка» и пообещало выпустить 19 млн проездных до 2027 года. Раньше в них использовали технологию нидерландского производителя. По словам собеседников “Ъ FM”, в транспортных документах микросхемы намного проще, чем в загранпаспорте.

Скорее всего, проблема сохранится только с документами, говорит IT- эксперт, главный редактор vilianov.com Сергей Вильянов: «Они стоят особняком, потому что это очень специфические микросхемы, которые больше нигде и не нужны. Проблема с биометрическими паспортами сейчас существует не только в России. Чтобы получить загранпаспорт в Израиле, нужно записываться за полгода минимум. Проблема дефицита связана с тем, что в течение пандемии очень многие люди не продляли загранпаспорта, они не были нужны, а потом все резко побежали их продлевать».

Тем, кто подал заявку на биометрический паспорт и срочно хочет выехать за границу, в МВД посоветовали обратиться за оформлением обычного — пятилетнего документа. Пошлину за 10-летний обещают вернуть. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил россиянам быть проще и пользоваться обычными паспортами, без дефицитной электроники.

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Светлана Белова