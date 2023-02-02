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Коммерсантъ FM
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Паспорта расчипировались

Почему возник дефицит микросхем для документов

«Госуслуги» приостановили прием заявлений на биометрические загранпаспорта. Речь идет о документе нового образца, который действует 10 лет. В Гознаке уточнили, что проблемы связаны с нехваткой специальных чипов. Как сообщил “Ъ FM” производитель микросхем — предприятие «Микрон» — сейчас идет перенастройка оборудования, чтобы удовлетворить возросший спрос. Правда, там не смогли уточнить, в какие сроки проблема может решиться. В Кремле посоветовали гражданам получать пятилетние загранпаспорта. Похожую рекомендацию выпустило МВД. Как скоро ситуацию можно исправить? И не возникнет ли дефицит в других сферах? Выясняла Елена Иванова.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Москвичка Юлия подала заявление на 10-летний загранпаспорт в конце января. Сам процесс ее не смутил, все как обычно: анкета, фотография, отпечатки пальцев. Однако когда будет готов документ, сотрудники ответить не смогли, объяснить, в чем проблема, тоже, рассказала собеседница “Ъ FM”: В итоге мне посоветовали отслеживать готовность паспорта на почте или на "Госуслугах", поскольку сейчас какая-то проблема в Гознаке, и с середины января готовые паспорта не выдавались. Если не получится, возьму пятилетний. Просто хотелось, конечно, получить европейскую визу на пять, но, видимо, в пятилетний паспорт, скорее всего, ее не поставят».

Сложно ли получить визу в Евросоюз

Сложно ли получить визу в Евросоюз

Сбои с выдачей загранпаспортов были в августе и в сентябре 2022 года. Тогда сообщалось, что проблемы связаны с нехваткой краски и бумаги для документов. Но вопрос удалось решить оперативно. Теперь сложности возникли с чипами — «Микрон» не может удовлетворить возникший спрос. По мнению собеседников “Ъ FM”, предприятию не хватает фабрик для производства микросхем. А ввезти их из-за границы сейчас почти невозможно, рассказал директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов:

«Компании, которые специализировались на этих видах чипов, прекрасно видели тот объем, который закупала Россия. Когда кто-то придет и спросит, а не продать ли вам, например, в Буркина-Фасо такое же количество микросхем, которое раньше покупала Россия, эти производители вряд ли станут так делать. Перекупать у других государств тоже будет сложно, потому что чипы приобретают только специализированные организации, производящие такие изделия, как паспорта. Понятно, их считанное количество».

Как Госуслуги приостановили прием заявлений на выпуск биометрических загранпаспортов

Как Госуслуги приостановили прием заявлений на выпуск биометрических загранпаспортов

Кому еще «Микрон» поставляет микросхемы? И может ли возникнуть дефицит в других сферах? В 2022 году предприятие импортозаместило чип в карте «Тройка» и пообещало выпустить 19 млн проездных до 2027 года. Раньше в них использовали технологию нидерландского производителя. По словам собеседников “Ъ FM”, в транспортных документах микросхемы намного проще, чем в загранпаспорте.

Скорее всего, проблема сохранится только с документами, говорит IT- эксперт, главный редактор vilianov.com Сергей Вильянов: «Они стоят особняком, потому что это очень специфические микросхемы, которые больше нигде и не нужны. Проблема с биометрическими паспортами сейчас существует не только в России. Чтобы получить загранпаспорт в Израиле, нужно записываться за полгода минимум. Проблема дефицита связана с тем, что в течение пандемии очень многие люди не продляли загранпаспорта, они не были нужны, а потом все резко побежали их продлевать».

МВД: при отказе от загранпаспорта нового образца заявителю вернут пошлину

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Тем, кто подал заявку на биометрический паспорт и срочно хочет выехать за границу, в МВД посоветовали обратиться за оформлением обычного — пятилетнего документа. Пошлину за 10-летний обещают вернуть. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил россиянам быть проще и пользоваться обычными паспортами, без дефицитной электроники.

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Светлана Белова

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