Госуслуги приостановили прием заявлений на выпуск биометрических загранпаспортов

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации (со сроком службы 10 лет) временно приостановлен с сегодняшнего дня. Такое сообщение появляется в приложении «Госуслуги» при попытке оформить загранпаспорт. В «Гознаке» заявили, что это связано с «перенастройкой оборудования» для микросхем, которые используются при изготовлении документа. После завершения перенастройки «ритмичность производства и персонализации загранпаспортов» будет восстановлена в течение месяца, добавили в «Гознаке»

«Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через ''Госуслуги'', дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе»,— говорится в сообщении в «Госуслугах». Если заявление было подано не через портал «Госуслуги», а, например, в МФЦ, необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления.

В «Гознаке» заявили, что в последние месяцы был зафиксирован повышенный спрос на загранпаспорта и, следовательно, на микросхемы для них. На предприятии «Микрон», которое изготавливает микросхемы, подтвердили эту информацию. «В настоящее время производитель этих микросхем, АО "Микрон", осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы»,— сообщила пресс-служба «Гознака».

В «Микроне» РБК рассказали, что работают «в усиленном режиме» и перенастраивают техпроцесс под расширение спроса и ввод новых российских материалов. «С начала года уже отгрузили более ста тысяч чипов»,— заявили там.

В конце января в отделениях МВД по вопросам миграции в разных регионах России появились объявления о том, что фабрика «Гознак» приостановила изготовление загранпаспортов нового поколения. Гражданам рекомендовано отозвать заявление и подать новое — на оформление загранпаспорта сроком службы пять лет. В заявлениях отмечается, что выдача документов нового образца прекращена на неопределенный срок.

Дарья Эрозбек