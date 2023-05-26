Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура Москвы начала проверку Wildberries из-за жалоб продавцов

Московская прокуратура инициировала проверку в отношении маркетплейса Wildberries в связи с конфликтом ритейлера с продавцами. Об этом сообщил глава союза председателей Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков.

«Сегодня у нас была встреча с прокурором ЦАО, который сообщил нам, что по нашему заявлению организована прокурорская проверка»,— сказал господин Волков (цитата по «РИА Новости»).

11 мая маркетплейс Wildberries сообщил о раскрытии «нелегальных способов продвижения» на площадке с помощью внешних сервисов. Компания утверждала, что продавцы маркетплейса с помощью бота в Telegram настраивали рекламные кампании на площадке, но не оплачивали их. Ущерб от описанной махинации компания оценила в 650 млн руб. Аккаунты 300 продавцов, которые воспользовались такими услугами, заблокировали.

23 мая Wildberries сообщил, что 60% подозреваемых решили возобновить сотрудничество. Около 70 продавцов Wildberries пришли в главный офис компании с требованием разблокировать их аккаунты. 26 мая Союз электронной торговли попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет России проверить действия руководства Wildberries на предмет возможного мошенничества.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...