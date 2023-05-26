Прокуратура Москвы начала проверку Wildberries из-за жалоб продавцов

Московская прокуратура инициировала проверку в отношении маркетплейса Wildberries в связи с конфликтом ритейлера с продавцами. Об этом сообщил глава союза председателей Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков.

«Сегодня у нас была встреча с прокурором ЦАО, который сообщил нам, что по нашему заявлению организована прокурорская проверка»,— сказал господин Волков (цитата по «РИА Новости»).

11 мая маркетплейс Wildberries сообщил о раскрытии «нелегальных способов продвижения» на площадке с помощью внешних сервисов. Компания утверждала, что продавцы маркетплейса с помощью бота в Telegram настраивали рекламные кампании на площадке, но не оплачивали их. Ущерб от описанной махинации компания оценила в 650 млн руб. Аккаунты 300 продавцов, которые воспользовались такими услугами, заблокировали.

23 мая Wildberries сообщил, что 60% подозреваемых решили возобновить сотрудничество. Около 70 продавцов Wildberries пришли в главный офис компании с требованием разблокировать их аккаунты. 26 мая Союз электронной торговли попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет России проверить действия руководства Wildberries на предмет возможного мошенничества.

Милена Костерева