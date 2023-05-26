Союз электронной торговли попросил СКР и Генпрокуратуру проверить Wildberries

Союз электронной торговли попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ проверить действия руководства Wildberries на предмет возможного мошенничества, сообщил глава союза, председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков. Недовольство союза вызвало решение Wildberries заблокировать товары продавцов маркетплейсов на сумму более 2 млрд руб.

Соответствующее обращение было направлено вчера, 25 мая, председателю СКР Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову. В документе содержится просьба провести проверку на предмет наличия в действиях руководства Wildberries признаков составов преступлений по ст. 159 (мошенничество), 330 УК РФ (самоуправство).

«По моему мнению, компания Wildberries без решений суда заблокировала денежные средства поставщиков на сумму около 2,23 млрд руб., а также удерживает и реализует чужое имущество (товар) на сумму около 50 млрд руб. в отсутствие каких-либо законных оснований»,— сказал ТАСС господин Волков.

Wildberries отрицает информацию о блокировке товаров у продавцов на 50 млрд руб. «Информация о якобы блокировке товаров на сумму 50 млрд рублей, которую распространил председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы, глава Союза электронной торговли Георгий Волков, не соответствует действительности»,— утверждают в компании.

11 мая Wildberries сообщила, что ее служба безопасности «раскрыла нелегальные способы продвижения» на площадке с помощью внешних сервисов. Якобы продавцы маркетплейса с помощью бота в Telegram настраивали рекламные кампании на площадке, но не оплачивали их. Ущерб от описанной махинации компания оценила в 650 млн руб., услугами воспользовались около 300 продавцов, в связи с чем их аккаунты на площадке заблокировали. 23 мая Wildberries сообщил, что с 60% подозреваемых решили возобновить сотрудничество. Около 70 продавцов Wildberries пришли в главный офис компании с требованием разблокировки аккаунтов.

Лаура Кеффер