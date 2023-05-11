Wildberries сообщил о потере 650 млн руб. из-за нелегальной рекламы на площадке

Онлайн-маркетплейс Wildberries раскрыл нелегальные способы продвижения через внешние сервисы. Ущерб от них оценивается в 650 млн руб. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на компанию.

«Служба безопасности онлайн-платформы раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. Представители компании обратились с заявлением в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным данным, размер ущерба составляет около 650 млн руб. Точная сумма будет установлена в ходе следственных действий»,— сказано в сообщении.

Как сообщили в Wildberries, продавцы с помощью бота в Telegram настраивали рекламные кампании на площадке, но не оплачивали их. По информации компании, этими услугами воспользовались около 300 продавцов. Их обяжут оплатить полную стоимость рекламы на площадке.

В Wildberries также опровергли взлом базы данных, о которое ранее сообщал Telegram-канал Mash. Проект утверждал, что из-за работы вредоносного программного обеспечения компания потеряла 650 млн руб.

Накануне Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщил, что сотрудники Wildberries с января 2022 года меняли ценники на дорогие товары, после чего выкупали их по маленькой стоимости, продвигая товар на площадки. Позже проект со ссылкой на Wildberries сообщил, что основной ущерб из 650 млн руб. был причинен около 300 продавцами, которые через бот в Telegram перенастраивали алгоритмы рекламы на Wildberries.

Олеся Павленко