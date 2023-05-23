Продавцы Wildberries в главном офисе компании потребовали разблокировки аккаунтов

Около 70 человек собрались в главном офисе маркетплейса Wildberries в Москве, требуя разблокировать их аккаунты. Компания заблокировала аккаунты 300 продавцов из-за причастности к нелегальной рекламе на площадке.

«РИА Новости» передает, что к зданию офиса прибыли сотрудники полиции. Предприниматели скандируют: «Верните наши деньги». Адвокат инициативной группы сказал агентству, что попавшие под блокировку маркетплейса планируют обращаться в Генеральную прокуратуру.

11 мая Wildberries сообщил, что служба безопасности компании «раскрыла нелегальные способы продвижения» на площадке с помощью внешних сервисов. Якобы продавцы маркетплейса с помощью бота в Telegram настраивали рекламные кампании на площадке, но не оплачивали их. Ущерб от описанной махинации компания оценила в 650 млн руб.

Услугами воспользовались около 300 продавцов, уточняли в Wildberries, в связи с чем их аккаунты на площадке были заблокированы. Сегодня, 23 мая, Wildberries сообщил, что с 60% подозреваемых принято решение возобновить сотрудничество, поскольку сумма нанесенного ущерба оказалась незначительной. 40%, по оценкам компании, «нанесли значительный ущерб». Правоохранительные органы продолжают проверку до 10 июня.

Лусине Баласян