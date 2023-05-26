Атакованный ВСУ корабль «Иван Хурс» вернулся на базу в Севастополе

Средний разведывательный корабль «Иван Хурс» самостоятельно вернулся в бухту Севастополя, сообщил «Ъ» источник в Черноморском флоте РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам источника, никаких повреждений на борту судна нет, оно готово дальше выполнять поставленные задачи.

Ранее Минобороны России сообщило, что 24 мая вооруженные силы Украины тремя беспилотными катерами атаковали разведывательный корабль «Иван Хурс», однако эта операция не достигла успеха. Все катера-беспилотники, заявили в ведомстве, были уничтожены в 140 км северо-восточнее Босфора. Украина утверждала, что нанесла кораблю повреждения.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь