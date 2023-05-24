Минобороны сообщило об отбитой атаке ВСУ на корабль «Иван Хурс» в Черном море

Минобороны России сообщило, что утром 24 мая вооруженные силы Украины тремя беспилотными катерами безуспешно атаковали разведывательный корабль «Иван Хурс» Черноморского флота. Все катера-беспилотники, как сообщили в ведомстве, были уничтожены в 140 км северо-восточнее Босфора.

Корабль «Иван Хурс» решает задачи обеспечения связи и управления флотом, ведения радиоразведки и радиоэлектронной борьбы.

Как сообщило Минобороны, попытка атаковать корабль была совершена в 5:30 24 мая. «Иван Хурс», по данным оборонного ведомства, выполняет задачи по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в экономической зоне Турции. Корабль, отмечает министерство, продолжает выполнение поставленных задач. Из сообщения ведомства следует, что защиту газовых трубопроводов российские вооруженные силы усилили после взрывов на «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2».

Взрывы на газопроводе произошли 26 сентября 2022 года. Расследование инцидента инициировали Германия, Швеция и Дания. В США проводить собственное расследование отказались. Российские власти считают взрывы актом международного терроризма. 27 марта Совбез ООН не поддержал резолюцию России о создании международной комиссии по расследованию подрывов газопроводов.

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