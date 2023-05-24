Разведывательный корабль «Иван Хурс»: история и ТТХ

24 мая Минобороны РФ сообщило об отбитой атаке ВСУ на корабль Черноморского флота «Иван Хурс». Что известно об этом корабле — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Иван Хурс»

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ «Иван Хурс»

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Средний разведывательный корабль «Иван Хурс» является вторым судном проекта 18280. Назван в честь вице-адмирала Ивана Хурса. Заложен в ноябре 2013 года в Санкт-Петербурге на заводе «Северная верфь». Спущен на воду 16 мая 2017 года. Вступил в строй ВМФ 25 июня 2018-го.

Основное предназначение корабля — обеспечение связи и управления флотом, ведение радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы.

Водоизмещение — 4 тыс. т, длина — 96 м, ширина — 16 м, осадка — 4 м. Скорость полного хода — 20 узлов. Дальность плавания — 8 тыс. миль при 16 узлах. Силовая установка — 2 дизеля 5ДРА суммарной мощностью 5440 л. с. Экипаж — 131 человек.

Вооружение — от двух до четырех установок МТПУ (морская тумбовая пулеметная установка) с крупнокалиберными пулеметами. В качестве усиления ПВО корабля к МТПУ добавлены переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла».

Преимущество корабля — в комплексе обеспечения навигации, связи и радиоразведки. Радиотехническое вооружение включает в себя навигационную РЛС МР-231–3, мостиковую радиоэлектронную систему позиционирования, локализации, обнаружения и ориентирования «Мостик-18280», базовую систему обеспечения электронной совместимости радиолокационных обнаружительных и навигационных станций, систем управления зенитными артиллерийскими и ракетными комплексами и систем взаимного обмена информацией «Подзаголовок-23».

В декабре 2018 года после межфлотского перехода вокруг Европы «Иван Хурс» прибыл в Севастополь. В настоящее время корабль входит в состав 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей Черноморского флота.