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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 457-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 26 мая

Япония расширила санкции против России, под них попали 17 физлиц и 78 организаций из РФ. Шольц «в подходящее время» планирует провести переговоры с Путиным. Грайворонский городской округ в Белгородской области попал под обстрел. В центре Краснодара произошел взрыв, его причины выясняют. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

8:59. Воздушная тревога звучала ночью на всей территории Украины — ресурс по оповещению.

8:51. Губернатор Курской области Старовойт заявил РБК, что у членов подразделений территориальной обороны в приграничных регионах должно быть право на использование оружия для учебных стрельб или участия в контртеррористических операциях.

8:42. Оперштаб Кубани назвал ложной информацию о падении неизвестных обломков по ул. Героя Яцкова в Краснодаре.

8:29. Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле Грайворонского городского округа.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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8:23. Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал в интервью Kolner Stadt-Anzeiger, что «в подходящее время» планирует провести переговоры с Владимиром Путиным и обсудить российскую спецоперацию на Украине.

8:21. Роскомнадзор сообщил «РИА Новости», что открыл территориальные подразделения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сотрудники ведомства «провели обучающие мероприятия по регистрации СМИ».

8:16. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудил достижение мира на Украине с председателем КНР Си Цзиньпином.

8:14. В Краснодаре в центре города ночью произошел взрыв, повреждены жилой дом и офисное здание. Как сообщили местные власти, причина устанавливается.

8:09. Зампред Совбеза РФ Медведев заявил, что российская спецоперация на территории Украины может растянуться «на десятилетия, наверное». «Это новая реальность, новые условия жизни»,— считает он.

8:07. Зампред ЦБ Алексей Заботкин: государство не планирует вводить новые ограничения на распоряжение валютными сбережениями россиян.

8:05. Япония ввела санкции против 17 физических лиц и 78 компаний из России. Со 2 июня страна также вводит запрет на экспорт для 80 российских организаций (экспортные ограничения коснулись в том числе «МегаФона», «Камаза» и фонда «Сколково») и предоставление РФ строительных и инженерных услуг.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 456-й

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