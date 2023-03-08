При полной загрузке предприятия заказами, говорят в «Моторинвесте», сборка одного электромобиля может занимать 8-9 минут. Пока этот темп на заводе выдерживать не стремятся и работают более размеренно — сборочный цех и территория вокруг него заставлены уже готовыми машинами, которые пока не отправились к дилерам. По данным «Ъ-Черноземье», в связи с этим часть работников предприятия в феврале была отправлена в отпуск. На фото: установка тормозов на электромобиль Evolute I-Joy, тормозная система традиционная гидравлическая, стояночный тормоз оснащен электроприводом

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев