Корреспонденты «Ъ-Черноземье» посетили сборочное производство электромобилей под брендом Evolute в липецкой деревне Гребенкино. ООО «Моторинвест» бизнесмена Алексея Резникова перезапустило законсервированный завод Great Wall в Краснинском районе в конце сентября 2022-го. За остаток года успели собрать 1,7 тыс. электромобилей из китайских машинокомплектов. В 2023-м компания планирует расширить модельный ряд: вместе с седаном Evolute I-Pro и небольшим кроссовером Evolute I-Joy выпускать минивен Evolute I-Van и более крупный полноприводный паркетник Evolute I-Jet. Подробности производственного процесса — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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