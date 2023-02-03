Аэропорт Липецка отдали в аренду на 30 лет частной компании

Власти Липецкой области передали находящийся в государственной собственности международный аэропорт Липецка в аренду частным инвесторам, об этом сообщает «РБК-Черноземье». Конкурс на право 30-летней аренды активов областного государственного казенного предприятия (ОГКП) «Липецкий аэропорт» накануне выиграло ООО «Международный аэропорт Липецк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Kartoteka.ru, компания-арендатор зарегистрирована в Москве для «аэропортовой деятельности» в октябре 2022 года. Уставный капитал — 100 тыс. руб. 49% долей в ООО принадлежит Ильясу Калмыкову, 51% — ООО «Аэрофьюэлз групп». Гендиректором выступает Олег Микрюков.

«Аэрофьюэлз» известен как оператор аэропортовых топливозаправочных комплексов в ряде регионов России, однако в последние годы группа начала брать в управление небольшие аэропорты. Так, к компании уже перешли авиапредприятия в Кургане и Чебоксарах. В Кургане в 2021 году завершилась реконструкция аэровокзала, в Чебоксарах она продолжается.

Ильяс Калмыков — предприниматель в сфере строительства из Чебоксар. Ранее он возглавлял ассоциацию риэлтеров (оригинальное написание.— «Ъ-Черноземье») Чувашской Республики Ему также близки московские ООО «С-девеломпент» и «Отделстрой».

По данным «РБК-Черноземье», на торгах начальная стоимость аренды аэропорта составляла 9,2 млн руб. в год или около 300 млн руб. на все 30 лет. Вместе с тем инвесторы за этот период намерены вложить 500 млн руб. в развитие аэропорта и ремонт его здания.

Господин Калмыков сообщил «Ъ-Черноземье», что арендаторы намерены увеличить пассажиропоток аэропорта Липецка «до полумиллиона в год». В 2021 году показатель составил около 100 тыс. человек, а с 24 февраля 2022 года аэропорт Липецка вместе с авиапредприятиями Белгорода, Воронежа и Курска закрыт для гражданских полетов.

В Черноземье гражданские рейсы выполняются только из аэропорта Тамбова.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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