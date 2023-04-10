«Амкодор» и «Трансмашхолдинг» начали проектировать производство на территории Липецкого тракторного завода

Белорусская группа «Амкодор» и российский «Трансмашхолдинг» начали проектирование кластера машиностроения за 40 млрд руб. на депрессивной площадке Липецкого тракторного завода (ЛТЗ). Об этом сообщили в пресс-службе правительстве региона по итогам еженедельного совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточнили в пресс-службе, на сегодняшний день специалисты обследовали здания ЛТЗ, составили мастер-план будущего завода и приступили к «детальному проектированию цехов». Какие-либо параметры пока не раскрываются.

«Мы думаем, что строительство завода будет происходить этапами. Чем-то мы поможем, где-то партнеры или государственное финансирование. Также регион готов предоставить налоговые преференции»,— отмечал ранее губернатор Игорь Артамонов.

Для предоставления инвесторам льгот по налогам планируется, что территорию ЛТЗ включат в состав особой экономической зоны «Липецк». Необходимые документы в министерство экономического развития РФ местные власти планируют отправить до конца апреля, сообщили в пресс-службе

В проекте также может поучаствовать «Ростех», сообщали в пресс-службе обправительства по итогам недавней встречи господина Артамонова и главы госкорпорации Сергея Чемезова. «Это важный для региона и страны проект. Очень рассчитываем, что создаваемый мультифункциональный научно-технологический комплекс станет важнейшим этапом в развитии отечественного машиностроения. Поддержка госкорпорации нам необходима»,— подчеркнул на встрече губернатор.

Одновременно с проектированием власти Липецкой области, «Амкодор» и «Трансмашхолдинг» определяют параметры финансирования возобновления производства на полузаброшенной с 90-х годов площадке ЛТЗ. По данным «Ъ-Черноземье», стороны надеются привлечь основную часть от необходимых 40 млрд руб. в ВЭБе. Банк пока этого не подтверждает. Еще 500 млн руб. в предприятие с иностранным участием вложат налогоплательщики — власти готовы занять сумму на десять лет под минимальный процент из областного фонда развития промышленности.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте