Избирком сообщил о довыборах депутата Госдумы от Липецкой области после смерти Николая Борцова

В Липецкой области пройдут дополнительные выборы депутата Государственной думы в одномандатном избирательном округе №114, сообщила избирательная комиссия региона. В 2021 году победу в этом округе одержал Николай Борцов, о скоропостижной смерти которого стало известно 23 апреля.

В избиркоме уточнили, что допвыборы назначит Центральная избирательная комиссия РФ не позднее чем за 85 дней до Единого дня голосования (10 сентября). При их проведении полномочия окружного избиркома, согласно закону, будут возложены на избирательную комиссию Липецкой области. В 114 одномандатный избирательный округ входят Правобережный и Советский округ Липецка, Елец, Данковский, Добровский, Елецкий, Краснинский, Лебедянский, Лев-Толстовский, Становлянский и Чаплыгинский районы, а также часть Липецкого района.

Бывший владелец завода соков «Лебедянский» Николай Борцов умер в возрасте 77 лет. Прощание с ним пройдет 25 апреля: утром гражданская панихида пройдет в ДК Лебедяни, в полдень состоится отпевание в Ново-Казанском соборе райцентра. Похоронят господина Борцова на старом Преображенском кладбище Лебедяни.

Владимир Зоркий