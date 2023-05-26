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Коммерсантъ FM
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Посредник от мирной миссии Африки: переговоры РФ и Украины могут начаться с вопроса об импорте российских удобрений

Основатель Браззавильского фонда Жан-Ив Оливье, при посредничестве которого планируются переговоры по мирному урегулированию конфликта России и Украины, заявил, что они могут стать импорт украинского зерна и российских удобрений, а также обмен военнопленными. По его словам, представители африканских стран отправятся в Киев и Москву для переговоров в июне.

Жан-Ив Оливье

Жан-Ив Оливье

Фото: Simon Dawson / Bloomberg / Getty Images

Жан-Ив Оливье

Фото: Simon Dawson / Bloomberg / Getty Images

В разговоре с газетой Financial Times (FT) господин Оливье сообщил, что африканская миссия будет работать над переподключением к международной системе переводов SWIFT российских банков, через которые проводятся платежи за российскую сельхозпродукцию. «SWIFT не будет установлен для всей России — мы этого не просим»,— сказал он, отметив, что доступ к нему «должен быть установлен для конкретных банковских каналов, конкретно для удобрений».

Жан-Ив Оливье не уточнил подробностей переговоров об обмене пленными. Он сообщил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились с прибытием делегаций Египта, Сенегала, Республики Конго, ЮАР, Замбии и Уганды для переговоров в Москву и Киев в июне.

Летом 2022 года Россия и Украина при посредничестве ООН и Турции заключили зерновую сделку для вывоза украинского зерна и облегчения экспорта российской сельхозпродукции. Последний раз сделку продлили на два месяца — с 18 мая до 18 июля. Для дальнейшего продления сделки Россия требует переподключить к SWIFT Россельхозбанк для оплаты удобрений и восстановить поставки аммиака по трубопроводу Тольятти—Одесса. В ООН говорили, что будут содействовать сделкам через Россельхозбанк.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса предложил мирную инициативу в середине мая. Он представляет миссию от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. Господин Рамафоса направит в Россию и Украину делегации для обсуждения инициативы. Москва и Киев согласились принять представителей стран Африки. На фоне заявления об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отправился в турне по Африке, чтобы убедить африканских лидеров поддержать мирный план Владимира Зеленского.

Подробнее о мирных инициативах — в публикации «Ъ» «Киев вспомнил об Африке».

Олеся Павленко

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