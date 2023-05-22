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Коммерсантъ FM
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ООН обещает содействовать торговым сделкам России через Россельхозбанк

ООН будет стараться содействовать торговым операциям с Россией в рамках продуктовой сделки, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Они могут осуществляться с участием Россельхозбанка, в этом случае трансакции могут проходить вне системы международных платежей SWIFT, отметил он.

«Мы продолжим делать все, что в наших силах, для содействия торговле, в том числе через Россельхозбанк»,— заявил на брифинге господин Дюжаррик, отметив, что есть способы для осуществления трансакций вне системы SWIFT (цитата по «РИА Новости»). «Очевидно, что в рамках SWIFT это было бы проще»,— сказал он, пообещав продолжить взаимодействие со всеми партнерами, включая ЕС, Британию, США, Россию и др., чтобы содействовать этой торговле.

Ранее представитель внешнеполитической службы ООН Петер Стано заявил, что подключение российских банков к SWIFT произойдет только после окончания конфликта.

В июле 2022 года в Стамбуле была заключена черноморская зерновая инициатива. В Москве ее называют пакетным соглашением, и вторая часть сделки — «Меморандум о взаимопонимании по российскому экспорту сельскохозяйственной продукции». Среди условий для очередного продления зерновой сделки со стороны России — возвращение Россельхозбанка в систему SWIFT и восстановление поставок аммиака по трубопроводу Тольятти—Одесса. Ее не продлят в случае невыполнения этих условий до 17 июля.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Пшеница плывет дальше».

Мария Федотова

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