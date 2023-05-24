Киев вспомнил об Африке

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба снова отправился в Африку, чтобы убедить страны региона поддержать «формулу мира» президента Владимира Зеленского. Однако африканские страны выступают со своей мирной инициативой, контуры которой, правда, до конца не определены. Но ни в Москве, ни в Киеве не могли отказать лидерам Африки выслушать их идеи и выразили готовность принять делегацию миротворцев. Большинство африканских стран официально придерживаются позиции нейтралитета по отношению к конфликту на Украине, но многие при этом больше симпатизируют России. Чтобы поддержать эту тенденцию, в очередную африканскую поездку отправляется на днях и глава МИД РФ Сергей Лавров. Он посетит ЮАР, где примет участие в совещании министров иностранных дел БРИКС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Фото: Tiksa NegeriВ , Reuters Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Фото: Tiksa NegeriВ , Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал свое африканское турне с посещения Марокко — Касабланки и Рабата. Его пресс-конференция с марокканским коллегой Насером Буритой состоялась еще в понедельник, затем возникла двухдневная пауза. Не разглашается и маршрут министра. По словам самого господина Кулебы, он планирует побывать во всех частях Африканского континента — от севера до юга. «Логистика здесь жестокая, но работа есть работа»,— написал он из Марокко в своем Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Дмитрий Кулеба выделил три ключевые задачи своей поездки. Первая — привлечь как можно больше африканских стран к воплощению «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. Вторая — заручиться поддержкой бесперебойного экспорта в рамках зерновой инициативы. Третья — создать новые возможности для украинского бизнеса.

Это уже вторая поездка министра в Африку менее чем за год. В октябре он посетил Сенегал, Кот-д'Ивуар, Гану и Кению. «Первое турне было историей, второе — это уже система»,— подчеркнул господин Кулеба.

Киев сосредоточил свое внимание на Африке и в целом на странах «глобального Юга» после 24 февраля 2022 года, когда понял, что в мире существуют не только страны Запада, а отношение к украинскому конфликту в других частях света не столь однозначно.

Летом 2022 года, после восьмилетней паузы президент Украины воссоздал пост спецпредставителя по Африке и Ближнему Востоку. «Африка, Ближний Восток, Азия, Латинская Америка — это новый дипломатический фронт в противостоянии полномасштабной российской агрессии. Ведь мировая политика и принятие решений сконцентрированы не только в странах НАТО и ЕС, невзирая на их стратегическую важность для Украины»,— написал министр в колонке на «РБК-Украина» перед своей первой поездкой в Африку.

Его нынешний визит проходит буквально через несколько дней после того, как президент Зеленский посетил саммит Лиги арабских государств в Саудовской Аравии и попытался убедить арабов встать на сторону Украины. Однако в этом не преуспел. Большинство арабских стран намерены твердо соблюдать нейтралитет. В Африке ситуация во многом схожая. Тот же глава МИД Марокко во время встречи с Дмитрием Кулебой тщательно подчеркивал, что его страна «имеет хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной и настаивает на мирном решении конфликта». При этом некоторые страны региона и вовсе решили выступить в роли посредника в урегулировании.

В середине мая президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил, что в Москве и Киеве согласились принять миссию африканских лидеров с целью поиска мирного урегулирования российско-украинского конфликта. В группу миротворцев вошли шесть стран: Египет, Замбия, Республика Конго, Сенегал, Уганда и сама ЮАР. Предположительно, представители шести стран посетят российскую и украинскую столицы в середине июня—начале июля, но подготовка к их визиту уже началась.

Хотя мирную инициативу шестерки называют «африканская», у нее пока нет мандата Африканского союза. Нет и четких формулировок, что хотят африканские лидеры.

Вдохновителем и разработчиком идеи стало зарегистрированное в 2015 году в Великобритании НКО Brazzaville Foundation. Как видно по сайту фонда, он занимается самыми разными проектами: от здравоохранения и защиты окружающей среды до миротворческих инициатив. Среди последних в фокусе его внимания значатся межливийский диалог, освобождение заложников в Африке и «африканское содействие украино-российскому диалогу». Сообщается, что еще в декабре делегация фонда предложила свое посредничество российским дипломатам в Москве, а в феврале с такой же идеей приехала в Киев. В инициативную группу входит бывший президент Нигерии Олусегун Обансаджо, экс-премьер Уганды Амама Мбабази и основатель фонда французский бизнесмен Жан-Ив Оливье, чья биография тесно связана с Африкой, где он начал работать еще в 1960-е годы.

Параллельно с бизнесом Жан-Ив Оливье занимался дипломатией. В частности, в 1980-х он был советником по африканским делам тогдашнего мэра Парижа Жака Ширака и продолжил им оставаться, когда последний стал премьер-министром Франции. Известно, что в 1980-е господин Оливье посредничал в таких вопросах, как освобождение французских заложников в Ливане, а также принимал участие в подготовке Браззавильского протокола, который положил конец южноафриканской пограничной войне. Именно этот протокол и дал название фонду. «У меня есть репутация. Я пользуюсь доверием сторон. Что мне делать? Мне сейчас 78. Я буду сидеть на своем диване и смотреть телевизор, сериал на Netflix?» — так объяснил свою заинтересованность в посредничестве между Москвой и Киевом господин Оливье в интервью американскому журналу Newsweek. Он также подчеркнул, что африканская инициатива стала первой, кто услышал «да» от обеих сторон конфликта и получил приглашение и в Москву, и в Киев.

По словам главы фонда, диалог можно начать по темам, которые интересуют две страны, но не будут напрямую влиять на военную ситуацию на местах.

Речь в первую очередь идет о масштабном обмене пленными и долгосрочном продлении зерновой сделки, в чем африканские страны кровно заинтересованы. Однако очевидно, что конкретного плана пока нет. По крайней мере встречавшийся на днях с Жан-Ивом Оливье в Москве замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов дал понять журналистам, что обсуждать пока нечего.

«Мы открыты к диалогу со всеми, кто хочет говорить, искать решение» — так прокомментировал африканскую инициативу господин Кулеба. По его словам, украинские власти готовы обсуждать мирные предложения, если они учитывают два принципа: в основу любого плана не может быть положена идея юридического или фактического перехода территорий Украины под контроль России и не может быть никакой речи о замораживании конфликта. Он подчеркнул, что «нужно избежать выдвижения бесконечного количества мирных планов», но в то же время подтвердил, что африканскую делегацию примут в Киеве. Некоторые детали предстоящего визита шестерки в Киев Дмитрий Кулеба смог выяснить из первых рук у своей южноафриканской коллеги Наледи Пандор, с которой пересекся в конце прошлой недели в Португалии по дороге в Африку.

Главе МИД России Сергею Лаврову встреча с Наледи Пандор только предстоит. В среду стало известно, что он посетит в начале июня ЮАР, где примет участие в совещании министров иностранных дел стран БРИКС. Для господина Лаврова это будет уже третья поездка в Африку с начала года. Был он там и в прошлом году. Москва, в отличие от Киева, начала активно выстраивать диалог с Африкой еще несколько лет назад. В 2019 году состоялся первый саммит Россия—Африка в Сочи. Второй саммит должен пройти в конце июля в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД России Сергей Лавров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Глава МИД России Сергей Лавров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Российская активность не осталась без внимания на Западе, и за симпатии африканских стран развернулась настоящая дипломатическая битва. В США и вовсе открыто дают понять, что намерены противостоять России и Китаю в Африке и видят их роль на этом континенте как негативную. В декабре в Вашингтоне прошел первый за восемь лет саммит США—Африка, очевидно организованный в противовес Москве и Пекину. Теперь в Вашингтоне с интересом наблюдают за развитием миротворческой инициативы африканских стран, но подчеркивают, что поддержат только тот план, который устроит Киев.

В свою очередь, в Москве подчеркивают, что «пока предпосылок для мирного урегулирования нет». Как в очередной раз отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, о переговорах с Киевом сейчас вряд ли может идти речь, «потому что какие-либо переговоры с РФ запрещены» властями самой Украины. В то же время, по словам господина Пескова, Москва также против замораживания конфликта. В этом вопросе царит полное единодушие между всеми сторонами. И как показала практика, посредничество по отдельным вопросам, таким как обмен пленными или транспортировка зерна, приносит плоды. Только в широкую мирную инициативу это не перерастает.

Марианна Беленькая