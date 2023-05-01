Яхты выходят в Подмосковье

В Подмосковье вырос интерес к аренде яхт. Спрос на такие услуги в преддверии летнего сезона увеличился вдвое год к году. Об этом рассказали “Ъ FM” в яхт-клубах. Речь о парусных и моторных судах с размещением 8-10 человек. Как отмечают участники рынка, самые востребованные даты в июне были забронированы еще в середине апреля.

Однако предложения для столь активного спроса на рынке Подмосковья не хватает, говорит управляющий яхт-клуба «Галс» Валерий Кенько:

«Выросла и аренда яхт. Не испытывали проблем подрядчики и по спортивным регатам. Если никаких плохих новостей нас не ждет летом, то, думаю, рост ожидается минимум на 20% за счет увеличения цены. Единоразовый скачок может быть в середине лета, когда останется слишком мало свободного флота, не забронированного, и когда установится жаркая погода.

Относительно теплоходов, я, честно говоря, вообще не ожидаю, что там прибавится какой-то флот. Это не лучшая инвестиция в силу дорогого содержания. Скорее, вырастут цены, и они больше заработают. Популярны и моторные яхты на небольшие компании 8-10 человек, и здесь как раз многие владельцы лодок могут из своих частных сделать прокатные, чтобы подзаработать. Я вполне допускаю, некоторые владельцы яхт сейчас не в России и пользоваться своими лодками не могут.

Насколько сейчас спрос превышает предложение? Думаю, порядка 50% либо остаются без лодки, либо вынуждены соглашаться на яхты, которые их не полностью устраивают. Сейчас сильно вырос уровень частной краткосрочной аренды. Условно, семья проводит несколько часов на яхте, они обедают, а потом уезжают. Плюс, дни рождения, какой-то небольшой праздник. Не какие-то путешествия. Раньше аренда, особенно крупных яхт, это была сугубо корпоративная история — компании таким образом, видимо, премировали своих сотрудников».

Один час аренды 10-местной яхты сейчас стоит около 15-18 тысяч рублей. С прошлого года, отмечают участники рынка, цены выросли в среднем на 20%. Объясняют они это проблемами с покупкой запчастей. В некоторых случаях приходится брать комплектующие, предназначенные для грузовиков, делится брокер компании «Подмосковная Ривьера» Алексей Михеев:

«Еще в пандемию началась история, когда приходят клиенты, которых мы никогда раньше не видели. Это люди, которые в основном брали лодки за рубежом и не рассматривали наши водоемы — что здесь можно делать? Оказывается, можно. Мы пришли к тому, что гости сейчас очень избирательно относятся к этой услуге. Им нужна лодка в отличном состоянии, вежливые люди на борту. Главное, чтобы инфраструктура догоняла этот спрос, потому что, выходя за пределы Московской области в Тверскую и дальше в Ярославскую, найти сервис для обслуживания лодки, бункеровки топливом, водой очень сложно.

Насколько сейчас все сложно с запчастями и обслуживанием? В 100% случаев флот, который есть, — это импортное производство — Великобритания, Италия, Объединенные Арабские Эмираты, скандинавские страны, в некоторых случаях США. И мы не можем получить какую-то запчасть, потому что она больше не завозится. Начинаем искать детали со стороны Востока — это не всегда быстро, и не всегда дешево. Но, так как те же самые силовые агрегаты ставят на грузовые автомобили, тягачи, и так далее, какие-то запчасти подходят. Азиаты? Я не видел китайских движков, но я видел китайские копии европейских яхт. Ну, это, грубо говоря, берется лодка, распиливается, собирается такая же. Вместо дивана — лавка. Вместо тикового стула будет стул из лиственницы. Действительно, услуги яхт-клубов, стоимость обслуживания, постоя, хранения, зимней консервации, зимнего хранения лодок стала выше процентов на 20-30%».

Люксовые яхты россияне в основном арендуют для отдыха за рубежом, говорит управляющий партнер консьерж-клуба «Консьерж» Кирилл Левадный. В России, по его словам, этот сегмент рынка полноценно не развился:

«Спроса в этом году нет. Владельцы судна под любым европейским флагом будут стараться соблюдать санкции так же, как и частные самолеты. Хозяева яхт не сдают их в аренду российским гражданам, даже если у человека есть второе гражданство, они все равно интересуются, нет ли первого гражданства российского, пытаются навести какие-то справки в интернете.

И в прошлом году, и в 2023-м турецкие владельцы охотно сдавали лодки российским гражданам, но спрос был очень небольшой. Большие корабли — от 40 метров — их довольно много в Турции. Отдельный вопрос к их качеству, потому что там не всегда хорошие верфи. Частично неплохие яхты сейчас на Мальдивах, опять-таки они могут принадлежать российским владельцам, которые решили их перебазировать в безопасное место. Но в целом, если раньше это было массовое явление, особенно лет 15 назад, даже 10, сейчас это все-таки разовая история.

Интересны ли российские локации? Если говорить о Черном море, рядом с Адлером есть Имеретинский, там довольно большая марина, где стоит яхта одного российского предпринимателя, но она на приколе уже довольно длительный период, она не сдается. Какие-то катамараны небольшие, прогулочные катера до 30 метров пользуются спросом.

В Москве спрос всегда был, но очень слабый, небольшие какие-то прогулки стоимостью 50-100 тыс. руб. в день, потому что не такая глубина и не такие просторы. Нет каких-то серьезных судов, это были какие-то такие разовые истории, по-моему, даже чаще по личному знакомству с судовладельцем. Большую лодку в Москве не имеет смысла содержать, потому что сезон очень короткий, после чего ее нужно ставить в какой-то сухой док — сложная история. Устойчивого спроса каждые выходные нет».

Элитные импортные яхты в России планируют импортозамещать. На днях о таких планах заявил производитель автомобили Aurus. Сейчас там ведут переговоры с партнерами. В их числе Объединенная судостроительная корпорация. Какого типа яхты планируется выпускать, и сколько они будут стоить, пока неизвестно.

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“Ъ FM”

Елизавета Скобцова