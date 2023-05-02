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Марина переедет с Лахты на Васильевский остров

На намыве построят яхт-клуб «Смоленка»

На намыве Васильевского острова построят яхт-клуб «Смоленка», инвестором которого называют структуры «Газпрома». В него переедут парусная школа и марина из порта «Геркулес», законсервированного на время строительства второй башни «Лахта-центра». Объект будет востребован, учитывая дефицит такой инфраструктуры в регионе, но развитие яхтенного туризма в Петербурге сдерживается отсутствием иностранцев и падением реальных доходов населения, считают эксперты.

По оценке аналитиков, инвестиции в создание яхт-клуба «Смоленка» в устье одноименной реки могут составить около 2 млрд рублей

По оценке аналитиков, инвестиции в создание яхт-клуба «Смоленка» в устье одноименной реки могут составить около 2 млрд рублей

Фото: Яхт-клуб СПб

По оценке аналитиков, инвестиции в создание яхт-клуба «Смоленка» в устье одноименной реки могут составить около 2 млрд рублей

Фото: Яхт-клуб СПб

Структуры «Газпрома» выступят инвестором нового яхт-клуба «Смоленка» на намыве Васильевского острова, рядом с пассажирским портом «Морской фасад». Об этом «Ъ-СПб» рассказали источники, знакомые с ситуацией. Представитель Яхт-клуба Санкт-Петербурга (реализует проект) Алексей Жиров сообщил «Ъ-СПб», что марина будет рассчитана на 200 мест и построена к июню этого года. Поскольку порт «Геркулес» был законсервирован на время строительства второго небоскреба «Лахта-центра», то яхт-клуб и Академию парусного спорта оттуда было решено перенести, пояснил он. Инвестор «Смоленки» официально не раскрывается. В «Газпроме» не ответили на вопросы «Ъ-СПб».

Под данный проект Яхт-клуб Санкт-Петербурга приобрел земельный участок в устье реки Смоленки, пояснил господин Жиров, не уточнив подробностей сделки. В ходе намыва территории в этом месте образовалась естественная бухта, которая идеально подходит для размещения марины, отмечает он. Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что инвестиции в проект могут составить не менее 2 млрд рублей. Срок окупаемости яхт-клуба в России обычно составляет около 18 лет, говорит эксперт по яхтенному туризму Сергей Ковалев. По его словам, за рубежом в таких проектах часто используется модель государственно-частного партнерства, что позволяет ускорить возврат инвестиций.

У «Газпрома» уже есть опыт участия в проектах развития яхтенной инфраструктуры. Компания выступала инвестором порта «Геркулес», расположенного рядом с небоскребом «Лахта-центр». Стоимость строительства парусного центра с мариной в районе Лахты ранее оценивалась в $60,8 млн (4,8 млрд рублей по текущему курсу). В прошлом году яхт-клуб и парусную школу решено было перенести из-за необходимости строительства рядом с ними второго небоскреба «Лахта-центра».

Проект на намыве не отменяет планов по возобновлению работы порта «Геркулес» и строительства марины в промзоне «Горская» (этими проектами также занимается Яхт-клуб Санкт-Петербурга.— «Ъ-СПб»), но их открытие произойдет не ранее чем через три-пять лет, замечает господин Жиров. В Санкт-Петербурге существует дефицит современной яхтенной инфраструктуры, поэтому все новые объекты будут востребованы, уверен он. На территории бывшей стройплощадки комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга в Горской планируют создать яхтенный порт, построить развлекательные, спортивные, туристические и общественно-деловые объекты.

Устье реки Смоленки — удачная локация для расположения яхт-клуба: в этом месте чистая акватория и глубокий фарватер, который позволяет заходить большим яхтам, считает председатель президиума Санкт-Петербургского парусного союза Сергей Алексеев. Оптимальным вариантом для размещения выглядит Галерный ковш Васильевского острова, поскольку это обеспечит синергию с инфраструктурой «Морского фасада», возражает господин Бурмистров.

Инфраструктура на Васильевском острове будет востребована даже в случае возобновления работы порта «Геркулес» и открытия яхт-клуба в Горской, ожидает господин Алексеев. В Санкт-Петербурге насчитывается 50–70 тыс. маломерных судов и более 100 парусных яхт, для которых не хватает мест, оценивает он.

По данным Санкт-Петербургского парусного союза, в городе более 5 тыс. человек занимаются парусным спортом, а 200 тыс. — ходят на маломерных судах. В Санкт-Петербурге существует потенциал роста объемов яхтенного туризма в несколько раз, убежден господин Бурмистров. Но перспективы его увеличения будут зависеть от сроков возвращения иностранных туристов, которые могут обеспечить 5 тыс. судозаходов в год, подчеркивает Сергей Ковалев. Кроме того, многое будет определяться платежеспособностью населения, которое из-за кризиса отложило серьезные покупки, и наличием льготных кредитов на приобретение маломерных судов, резюмирует эксперт.

Константин Куркин

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