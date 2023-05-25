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Коммерсантъ FM
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Белгородский губернатор сообщил о сброшенном с БПЛА взрывном устройстве, никто не пострадал

Взрывное устройство было сброшено с беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет.

«В результате атаки БПЛА повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля. На месте работают все оперативные службы»,— написал господин Гладков в Telegram.

В Белгородской области введены повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. 22 мая в результате нападения диверсантов на Грайворонский округ в регионе пострадали 12 человек, двое погибли. Ответственность за атаку взяли на себя члены «Легиона "Свобода России"» (признан в России террористическим и запрещен) и «Русского добровольческого корпуса», участвующие в боевых действиях на стороне Украины. Вячеслав Гладков говорил, что у него много вопросов к Минобороны.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Хаммерское поведение».

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