Хаммерское поведение

Вашингтон обеспокоен проникновением диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородскую область и, видимо, не хотел бы повторения подобных инцидентов. В Пентагоне уверяют также, что по-прежнему не одобряют использование американского оружия на международно признанной территории РФ. Хотя и заявляют, что проверяют факт его применения в данной операции. Так или иначе в Вашингтоне, видимо, будут убеждать украинскую сторону в дальнейшем воздерживаться от ударов по российской территории. Такая возможность представится уже 25 мая, во время 12-го заседания контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». В Москве этим словам не верят. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев счел ответственными за диверсию «спонсоров за океаном» и призвал «уничтожать отморозков».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Город Грайворон в Белгородской области после обстрела

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Город Грайворон в Белгородской области после обстрела

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Проникновение ДРГ со стороны Украины в Белгородскую область, ответственность за которое на себя взяли два подразделения «Легион "Свобода России"» (признан террористической организацией в РФ и запрещен) и «Русский добровольческий корпус», вызвало беспокойство и спровоцировало бурную дискуссию в Вашингтоне.

Дело в том, что на появившихся кадрах последствий боестолкновений российских вооруженных сил с диверсантами (в РФ их называют украинскими, однако зашедшие на территорию Белгородской области группы, как утверждается, состояли из граждан России, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины) были замечены американские бронемашины и вооружения, включая армейские грузовики Humvee («Хаммер») и бронетранспортер MaxxPro. Учитывая, что и Киев, и сами диверсанты отрицают, что операция проходила под руководством командования ВС, возник вопрос, каким образом в распоряжении ДРГ оказалась американская техника, поставленная Штатами в рамках военной помощи с условием, что она не будет использована на международно признанной территории России.

Исходя из этих вводных, представителю Пентагона генералу Пэту Райдеру пришлось отвечать на вопросы журналистов, сославшихся на соответствующие кадры.

Господин Райдер подтвердил, что в Вашингтоне «видели эти сообщения и очень внимательно отслеживают» их, однако, по его словам, «правительство США не одобряло передачу техники каким-либо третьим сторонам — военизированным формированиям, не входящим в состав вооруженных сил Украины».

«Украина также не запрашивала каких-либо подобных поставок. Это то, за чем мы продолжим следить»,— заверил спикер.

На этом Пэт Райдер, возможно, и предпочел бы остановиться, но его тут же спросили, допускают ли США утечку вооружений «в руки военизированных группировок, вошедших на российскую территорию», и как Вашингтон будет реагировать, если подлинность кадров подтвердится.

Представитель Пентагона на это вновь заверил, что военная помощь Киеву предназначена для использования только «внутри Украины в рамках усилий по защите своей страны и своего суверенитета», и подверг сомнению достоверность изображений из Белгородской области, напомнив, что буквально на днях в сети появились кадры фейкового взрыва рядом с Пентагоном. «Как я уже сказал, на данный момент мы не давали разрешений на передачу техники, а они (украинцы.— “Ъ”) не просили о передаче оборудования так называемым военизированным организациям. Мы ввели в действие несколько очень строгих протоколов с точки зрения мониторинга конечного использования (американской военной помощи.— “Ъ”) и добились хороших успехов в работе с нашими украинскими партнерами в достижении этой цели»,— настаивал господин Райдер.

На помощь Пентагону пришел Госдепартамент. Его официальный представитель Мэттью Миллер заверил, что США «не поощряют и не обеспечивают возможности для ударов внутри России».

Он отметил, что Госдепартамент «скептически» относится к сообщениям об использовании американского оружия диверсантами, также сославшись на необходимость проверить подлинность кадров из Белгородской области. При этом господин Миллер подчеркнул, что, несмотря на четкие указания Киеву не использовать американские вооружения для атак на международно признанную территорию РФ, «принятие решений, как вести эту войну,— за Украиной».

Так или иначе, как отмечают западные СМИ, история с боями в Белгородской области весьма обеспокоила союзников Украины. Во-первых, они и раньше поставляли вооружения с условием не использовать их для ударов по РФ, а во-вторых, сейчас, когда идут дискуссии о расширении ассортимента военных поставок, в том числе за счет дальнобойных ракет и истребителей F-16, подобные инциденты могут только воспрепятствовать положительному решению вопроса. Как отметил телеканал BBC, «несмотря на официальные опровержения из Киева, трудно поверить, что этот рейд был начат без помощи украинской военной разведки». Издание признает, что это играет на руку Москве, утверждающей, что «собственная суверенная безопасность России подвергается угрозе со стороны злонамеренных сил, поддерживаемых Западом».

И пока Пентагон изучал снимки американской техники в Белгородской области, британская газета The Financial Times подтвердила использование диверсантами военных машин производства США. Журналисты, проанализировав кадры, пришли к выводу, что часть из них действительно была сделана с российской стороны границы. Кроме того, в «Русском добровольческом корпусе», с которым связалась газета, также заверили, что передвигались на американской технике, но не раскрыли подробностей, откуда она у них взялась.

Учитывая тот факт, что 25 мая состоится 12-я встреча контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», весьма вероятно, что на ней союзники смогут детально обсудить с украинскими коллегами произошедшее под Белгородом. Ведь именно сейчас, когда Запад вплотную подошел к очередному расширению номенклатуры военных поставок Киеву, допуская в целом их применение в том числе в Крыму, но не в международно признанных границах РФ, инцидент с диверсантами в некоторой степени осложняет ситуацию. И судя по официальным заявлениям представителей США, американцы наверняка потребуют от украинской стороны еще раз подтвердить готовность следовать тому главному условию, которое Вашингтон и его партнеры выдвигают при одобрении военной помощи Киеву.

Впрочем, Москву заверения и доводы Запада не убеждают. Как заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, ответственность за диверсии в Белгородской области «несет киевский режим, а в конечном счете — его спонсоры за океаном».

«То есть Вашингтон и страны ЕС вместе с примкнувшими к ним государствами типа Британии и прочими. Это их ответственность прямая и непосредственная»,— сказал экс-президент РФ. А говоря о диверсантах, господин Медведев подчеркнул, что «этих отморозков… надо просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать».

Схожего мнения придерживается и глава МИД РФ Сергей Лавров. Не акцентируя внимание на событиях в Белгородской области, он заявил, что «страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева». По его словам, «такая безответственная линия существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав».

Алексей Забродин