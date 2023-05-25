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Коммерсантъ FM
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Глава Генштаба США Милли исключил разрешение конфликта на Украине военным путем «в ближайшей перспективе»

Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что достижение стратегической цели Украины — освобождение всех территорий страны от российских сил — вопрос долгосрочной перспективы. В связи с этим он убежден, что боевые действия окажутся «долгими и трудными».

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

«Стратегические цели Украины — освободить всю оккупированную Россией Украину. На оккупированных территориях Украины есть несколько сотен тысяч российских войск. Этого можно достичь военным путем, но, вероятно, не в ближайшей перспективе»,— сказал Марк Милли на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Президент Владимир Зеленский называл целью Украины получение контроля над территориями в границах 1991 года, включая Крым. Он утверждал, что не пойдет на территориальные уступки. Издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников писало, что в администрации США сомневаются в вытеснении российских сил с территории Украины. Об этом Financial Times также говорили неназванные украинские чиновники. По их мнению, если Украина вернет свои территории, то не в 2023 году.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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