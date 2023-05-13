Замглавы офиса президента Украины: от успеха контрнаступления зависит уровень поддержки Запада

Заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига считает, что уровень будущей западной поддержки зависит от успехов контрнаступления. Как пишет Financial Times (FT), чиновники в США действительно считают важными успехи на поле боя, чтобы Конгресс продолжал утверждать пакеты военной помощи. Однако источник британской газеты в Европе говорит, что помощь Евросоюза не зависит от результатов украинской армии.

«Это решающий момент для нас. Уровень западной поддержки зависит от нашего успеха. Чем большего мы добьемся на поле боя, тем больше мы получим от партнеров»,— сказал господин Сибига FT.

Как отмечает газета, президент Владимир Зеленский ранее давал понять, что целью Украины является получение контроля над территориями в границах 1991 года, то есть включая Крым. Однако украинские чиновники на условии анонимности признали в разговоре с FT низкую вероятность того, что Киев вернет все территории, по крайней мере это, по их мнению, произойдет не в этом году. Как пишет британское издание, на Украине опасаются, что на нее усилят давление в вопросе мирных переговоров с Россией.

«Время не на стороне Украине. При игре вдолгую преимущество за Россией»,— сказал высокопоставленный европейский дипломат FT.

Все стороны ожидают контрнаступления Украины в ближайшее время. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Киев получил все необходимое для этого. Владимир Зеленский 11 мая заявлял, что Украине нужно еще немного времени для подготовки. Минобороны РФ 12 мая сообщало, что Украина перешла в наступлении на соледарском направлении, но, как утверждает российское ведомство, все атаки были отбиты.

О проблемах Украины в связи с планами по контрнаступлению — в публикации «Ъ» «Не все идут по плану».

Леонид Уварчев