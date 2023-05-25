Bloomberg: «Яндекс» предложит инвесторам три варианта сохранения активов

«Яндекс» в рамках разделения на российскую и международную компании предложит инвесторам выбрать из трех вариантов: сохранить долю в российском бизнесе, получить денежную компенсацию или долю в международных стартапах. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, правление расположенной в Нидерландах материнской компании Yandex N.V. 24 мая обсудило условия возможной продажи 51% российских активов стоимостью от $7 млрд до $7,5 млрд. Однако окончательное решение пока не принято. По оценкам собеседников Bloomberg, около 20% компании принадлежат россиянам, которые могут торговать на Московской бирже.

«Если сделка по продаже доли в российском бизнесе состоится и местные акционеры согласятся на обмен, Yandex N.V. будет владеть примерно одной третью российского подразделения»,— приводит агентство слова источников. Для одобрения сделки необходимо согласие как минимум 66% акционеров, которым, вероятно, придется согласиться на невысокую компенсацию упавшей стоимости российских активов, отмечает Bloomberg.

Основным акционером «Яндекса» является семейный траст сооснователя компании Аркадия Воложа. Его фонду LASTAR Trust принадлежит 8,5% капитала «Яндекса» (45,1% голосов). Другим директорам, должностным лицам и сотрудникам принадлежит 3,2% (6,6% голосов). Акции в свободном обращении составляют 87,9% капитала (46,5% голосов). Владельцам до IPO принадлежит 0,3% капитала (1,8% голосов).

По информации агентства, Yandex N.V. планирует создать новую международную структуру, которая будет контролировать лицензии на разработку технологий для беспилотных автомобилей, облачных хранилищ, маркировки данных и образовательных проектов.

19 мая Bloomberg сообщил, что покупкой контрольного пакета акций российского «Яндекса» заинтересовались миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов. Господин Потанин, в свою очередь, представляет группу инвесторов, в которую входят предприниматель и бывший владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, а также представители банка ВТБ.

23 мая глава ВТБ Андрей Костин подтвердил, что банк интересуется покупкой доли в «Яндексе». По его словам, изучается возможность входа в состав консорциума инвесторов, но доля ВТБ «еще будет обсуждаться».

Подробнее — в публикации «Ъ» «Yandex прояндексирует инвесторов».

Милена Костерева