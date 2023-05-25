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Коммерсантъ FM
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Пригожин объявил о начале вывода бойцов ЧВК «Вагнер» из Бахмута

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» начала вывод своих подразделений из Артемовска (Бахмута). Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Мы выводим подразделения из Бахмута. Сегодня, 25 мая, 5 утра. До 1 июня перебазируемся в тыловые лагеря, передаем позиции военным — боекомплект, позиции, все, включая сухой паек»,— приводит видеосообщение господина Пригожина его пресс-служба.

Основатель ЧВК «Вагнер» отметил, что, «если военным будет трудно», частная военная компания оставит в Бахмуте тех, «кто играл основную роль» в боях за город. В российском Минобороны ситуацию с передачей позиций в Бахмуте военным пока не прокомментировали.

В Министерстве обороны Украины заявляют, что бойцы «Вагнера» уже ушли с позиций в пригородах Бахмута и передали их военнослужащим Минобороны России. Однако, по словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, в самом Бахмуте «вагнеровцы» на данный момент еще остаются.

Бои за Бахмут шли с лета 2022 года. Первым о взятии Бахмута под контроль России 20 мая заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Затем о взятии города сообщило Минобороны России. Президент Владимир Путин поздравил «штурмовые отряды "Вагнер"» и российских военных с завершением операции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Бахмуте по-прежнему остаются украинские военные. По его словам, Россия не взяла город. Однако он не стал уточнять, на каких позициях находятся украинские войска. При этом украинский Генштаб в своих сводках о ситуации на фронте больше не упоминает о ситуации в Бахмуте.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов

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