ФНС выписала успокоительное

Налоговики до проведения индивидуальных сверок с налогоплательщиком не станут взыскивать задолженность в виде отрицательного сальдо по недавно введенным единым налоговым счетам (ЕНС). В выпущенном ФНС письме разъясняется, что такие «ручные» сверки после обращения предпринимателя в службу будут проходить до 1 марта этого года. «Мораторий» на взыскание объявлен для исключения конфликтов, возможных в связи с переходом на новый порядок уплаты налогов,— ранее появившиеся в личных кабинетах промежуточные результаты формирования сальдо вызвали беспокойство у части бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В рамках перехода на единый налоговый счет, на котором теперь формируется баланс начислений и платежей налогоплательщика, налоговые органы не будут применять меры принудительного взыскания в отношении отрицательного сальдо и сумм пени по платежам за периоды до 2023 года. Как следует из письма главы ФНС Даниила Егорова, опубликованного на сайте ведомства, такой порядок будет действовать до проведения индивидуальных сверок данных между инспекциями и предпринимателями. Проводиться такие «разборы» будут до 1 марта — для этого, сообщает ФНС, предприниматели должны сами обратиться в налоговые органы, заявив о своем несогласии со сформированным сальдо.

Напомним, с 1 января налоговые платежи в бюджеты перечисляются на единый счет в казначействе с указанием лишь суммы и ИНН плательщика. Налоговики сами распределяют их в счет уплаты всех положенных налогов. Такой порядок вводился для упрощения платежей и исключения случаев, когда у предпринимателей одновременно возникала и задолженность, и переплата по разным видам налогов (см. “Ъ” от 29 июня 2022 года). В общей сложности, по данным ФНС, новый механизм охватывает 72,7 млн налогоплательщиков.

Установленный письмом «мораторий» на взыскание, очевидно, связан, в том числе, с тем, что в последние несколько недель бизнес сообщал о случаях отображения в личных кабинетах налогоплательщиков «внезапных» задолженностей. В ФНС это объясняли тем, что в ряде случаев процесс формирования итогового сальдо на момент проверки личных кабинетов еще не завершился, в связи с чем некоторые налогоплательщики и видели, как было сказано, «предварительные неактуальные данные».

Объявленная сейчас мера в основном касается лиц, допустивших ошибки,— предполагается, что сверки позволят исключить конфликты, связанные с внедрением новой системы. Отметим, что именно массовость ошибок при заполнении платежных документов называлась одной из причин перехода на ЕНС — их насчитывалось около 80 млн в год.

В письме Даниила Егорова сообщается также, что до 1 мая и до окончания декларационной кампании по отдельным налогам и сборам плательщики не будут привлекаться к ответственности за непредставление уведомлений об исчисленных налогах, сборах и взносах за периоды до 2023 года, а также за занижение налоговой базы (если это не было выявлено проверкой).

Заведующий бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов отмечает, что сам по себе ЕНС сильно упрощает расчеты, но его внедрение «столкнулось с суровой действительностью — систему пока нужно настраивать, проверять и корректировать». Соглашается с этим и управляющий партнер Kaminskiy, Stepanov & Partners Владислав Каминский: «Система оказалась не вполне готова к введению ЕНС, и многие наши клиенты уже жаловались на "беспричинное" отрицательное сальдо на счету». Однако, подчеркивает он, виноват в сложившейся ситуации и человеческий фактор. «Все налоговые консультанты как один советовали налогоплательщикам в 2022 году провести сверку расчетов и сделать ревизию неисполненных требований и решений, но сделали это далеко не все»,— отмечает эксперт.

Подобные трудности перехода, полагает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский, могут привести к росту судебных разбирательств, в связи с чем сделанный ФНС шаг навстречу бизнесу выглядит вполне логичным и «отвечающим интересам и налогоплательщиков, и налоговых органов». Как добавляет Никита Филиппов, это позволит налоговым органам исключить большинство необоснованных претензий, связанных с формированием сальдо. Кроме того, напоминает он, согласно действующим правилам, если налогоплательщику после 1 января направлены требования об уплате налогов или решения о взыскании задолженности, то более ранние аналоги прекращают свое действие — до направления же новых они остаются в силе. В связи с этим, полагает он, письмо ФНС о непривлечении к налоговой ответственности в переходный период призвано успокоить налогоплательщиков.

Евгения Крючкова