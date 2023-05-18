Подоходный налог пойдет вне очереди

Госдума вчера сразу в трех чтениях приняла закон о приоритете НДФЛ при зачислении в бюджеты сумм единого налогового платежа и о его «защите» от перераспределения при погашении недоимок по другим налогам. Изменения должны снять претензии регионов, столкнувшихся с кассовыми разрывами после начала применения нового механизма единого налогового счета. Эксперты отмечают, что принятый закон фактически устанавливает приоритет региональных бюджетов при распределении налоговых доходов государства.
Соавторы закона о зачислении НДФЛ председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин были едины в желании помочь регионам
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Закон о приоритетном зачислении НДФЛ в бюджеты в рамках нового механизма единого налогового счета (ЕНС) одобрен вчера Госдумой в первом чтении и в целом. Он был внесен в нижнюю палату группой сенаторов и депутатов лишь на прошлой неделе (см. “Ъ” от 12 мая) — с положительным отзывом правительства. Спешку при принятии проекта глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров вчера объяснил необходимостью того, «чтобы в кратчайшие сроки средства пошли в муниципалитеты и регионы». Закон вступит в силу с момента его опубликования.
Напомним, проблема кассовых разрывов в региональных и муниципальных бюджетах возникла после внедрения ЕНС, который предполагает перечисление налогоплательщиками платежей в бюджет на единый счет в Казначействе. Налоговики сами распределяют единый платеж в счет уплаты всех налогов — сначала на недоимки, затем на сами налоги, а потом на авансовые платежи, сборы, страховые взносы, пени, проценты и штрафы. НДФЛ, будучи одним из основных источников налоговых доходов субъектов РФ, при этом направлялся на погашение недоимок по иным налогам, что создавало сложности для бюджетов. В связи с этим регионы ранее предлагали вывести НДФЛ из ЕНС, но Минфин эту идею не поддержал, поскольку она нарушает концепцию единого счета.
В итоге законом принят компромиссный вариант о предоставлении подоходному налогу приоритета перед другими платежами за счет пересмотра очередности при зачислении средств в бюджеты. Сначала будет зачисляться недоимка по НДФЛ, затем сам подоходный налог, а после этого уже в обычном режиме — недоимка по остальным налогам, налоги и так далее. «Если не хватает средств, нельзя будет зачесть НДФЛ в счет других налогов»,— пояснил вчера Андрей Макаров.
Для ускорения процесса предусматривается и автоматический зачет: при наличии положительного сальдо ЕНС на следующий же день после поступления уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов (включая удержанный налоговым агентом НДФЛ) налоговики должны зачислить подоходный налог в счет предстоящей обязанности по его уплате. Налоговый агент (компания) отменить такой зачет не сможет, то есть использовать средства удержанного, но не перечисленного в бюджет НДФЛ для исполнения других обязательств будет нельзя.
«Ярко выраженная идея проекта — расстановка приоритетов при распределении бюджетных доходов от федеральных к региональным поступлениям»,— отмечает эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Владимир Саськов. По его словам, задолженность по НДФЛ значительно меньше, чем по иным налогам, и сейчас в рамках действующей очередности распределения средств «НДФЛ теряется и регионы недополучают колоссальные деньги».
Эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин добавляет, что НДФЛ является существенным для многих регионов, а для муниципалитетов — основным видом налоговых доходов. По итогам 2022 года поступления НДФЛ формировали в среднем 30% налоговых и неналоговых доходов регионов. Руководитель направления «Бюджетная политика» ЦСР Юлия Герасимова отмечает, что поступления НДФЛ по сравнению с 2022 годом снизились (по состоянию на 16 мая на 17,2% «год к году»). Если это было вызвано изменением порядка зачисления (или увеличением вычетов, которые приходятся в основном на март-апрель), то проблема решится. «По крайней мере с внедрением новых положений регионы вновь будут чувствовать ритм поступлений этого налога»,— говорит эксперт.