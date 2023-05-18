Подоходный налог пойдет вне очереди

Госдума вчера сразу в трех чтениях приняла закон о приоритете НДФЛ при зачислении в бюджеты сумм единого налогового платежа и о его «защите» от перераспределения при погашении недоимок по другим налогам. Изменения должны снять претензии регионов, столкнувшихся с кассовыми разрывами после начала применения нового механизма единого налогового счета. Эксперты отмечают, что принятый закон фактически устанавливает приоритет региональных бюджетов при распределении налоговых доходов государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Соавторы закона о зачислении НДФЛ председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин были едины в желании помочь регионам

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Соавторы закона о зачислении НДФЛ председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин были едины в желании помочь регионам

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Закон о приоритетном зачислении НДФЛ в бюджеты в рамках нового механизма единого налогового счета (ЕНС) одобрен вчера Госдумой в первом чтении и в целом. Он был внесен в нижнюю палату группой сенаторов и депутатов лишь на прошлой неделе (см. “Ъ” от 12 мая) — с положительным отзывом правительства. Спешку при принятии проекта глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров вчера объяснил необходимостью того, «чтобы в кратчайшие сроки средства пошли в муниципалитеты и регионы». Закон вступит в силу с момента его опубликования.

Напомним, проблема кассовых разрывов в региональных и муниципальных бюджетах возникла после внедрения ЕНС, который предполагает перечисление налогоплательщиками платежей в бюджет на единый счет в Казначействе. Налоговики сами распределяют единый платеж в счет уплаты всех налогов — сначала на недоимки, затем на сами налоги, а потом на авансовые платежи, сборы, страховые взносы, пени, проценты и штрафы. НДФЛ, будучи одним из основных источников налоговых доходов субъектов РФ, при этом направлялся на погашение недоимок по иным налогам, что создавало сложности для бюджетов. В связи с этим регионы ранее предлагали вывести НДФЛ из ЕНС, но Минфин эту идею не поддержал, поскольку она нарушает концепцию единого счета.

В итоге законом принят компромиссный вариант о предоставлении подоходному налогу приоритета перед другими платежами за счет пересмотра очередности при зачислении средств в бюджеты. Сначала будет зачисляться недоимка по НДФЛ, затем сам подоходный налог, а после этого уже в обычном режиме — недоимка по остальным налогам, налоги и так далее. «Если не хватает средств, нельзя будет зачесть НДФЛ в счет других налогов»,— пояснил вчера Андрей Макаров.

Для ускорения процесса предусматривается и автоматический зачет: при наличии положительного сальдо ЕНС на следующий же день после поступления уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов (включая удержанный налоговым агентом НДФЛ) налоговики должны зачислить подоходный налог в счет предстоящей обязанности по его уплате. Налоговый агент (компания) отменить такой зачет не сможет, то есть использовать средства удержанного, но не перечисленного в бюджет НДФЛ для исполнения других обязательств будет нельзя.

«Ярко выраженная идея проекта — расстановка приоритетов при распределении бюджетных доходов от федеральных к региональным поступлениям»,— отмечает эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Владимир Саськов. По его словам, задолженность по НДФЛ значительно меньше, чем по иным налогам, и сейчас в рамках действующей очередности распределения средств «НДФЛ теряется и регионы недополучают колоссальные деньги».

Эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин добавляет, что НДФЛ является существенным для многих регионов, а для муниципалитетов — основным видом налоговых доходов. По итогам 2022 года поступления НДФЛ формировали в среднем 30% налоговых и неналоговых доходов регионов. Руководитель направления «Бюджетная политика» ЦСР Юлия Герасимова отмечает, что поступления НДФЛ по сравнению с 2022 годом снизились (по состоянию на 16 мая на 17,2% «год к году»). Если это было вызвано изменением порядка зачисления (или увеличением вычетов, которые приходятся в основном на март-апрель), то проблема решится. «По крайней мере с внедрением новых положений регионы вновь будут чувствовать ритм поступлений этого налога»,— говорит эксперт.

Евгения Крючкова