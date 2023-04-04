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Коммерсантъ FM
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В Крыму распустились тарифы

Цена роуминга в регионе вызвала вопросы ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала разбирательство с крымским оператором связи «К-Телеком» по вопросу завышенных тарифов в роуминге, который продолжает действовать в Крыму и Севастополе для абонентов российских операторов. Процесс может стать началом массовых расследований в регионе, считают эксперты, в том числе из-за завышенных тарифов на магистральную передачу данных.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

ФАС возбудила антимонопольное дело против крымского оператора связи «К-Телеком» (работает под брендом Win mobile) из-за необоснованно высокой цены на роуминг внутри РФ, сообщили “Ъ” в ведомстве. Речь идет о территориях Крыма и Севастополя, где сейчас действует национальный роуминг.

«Средневзвешенные тарифы, установленные крымской компанией, превысили себестоимость услуг по межоператорскому роуминговому взаимодействию»,— пояснили в ФАС. По мнению службы, это «ущемляет интересы операторов связи, не оказывающих услуги связи и не имеющих собственных сетей на территории Крыма и Севастополя, а также их абонентов». Снижение роуминговых ставок оператором даст возможность перед сезоном отпусков снизить тарифы для абонентов до уровня, действующего на всей территории РФ, рассчитывают в ФАС.

Первичную жалобу на оператора связи подали «МегаФон» и «Вымпелком» в августе прошлого года, рассказали “Ъ” собеседники на телеком-рынке. В «К-Телекоме» не ответили “Ъ”. В «МегаФоне» уточнили, что конечная стоимость связи для абонентов в роуминге зависит от тарифов роуминговых партнеров. В МТС, «Вымпелкоме», «Ростелекоме» и Tele2 отказались от комментариев.

«К-Телеком» зарегистрирован в 2014 году, работает на базе сети Vodafone в Крыму и с прошлого года 100% принадлежат АО «АйСи Инвест», которое в свою очередь принадлежит Павлу Владиславовичу Кузнецову, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Крупнейшие российские мобильные операторы в Крыму не присутствуют, при использовании их услуг в регионе действует роуминг. На инфраструктуре «К-Телекома» в Херсонской и Запорожской областях начал работу оператор «+7Телеком» (см. “Ъ” от 8 июня 2022 года).

Сейчас стоимость услуг сотовой связи и интернета в Крыму и Севастополе для абонентов МТС составляет 3,5 руб. в минуту и 2,3 руб. за одно сообщение. Мобильный трафик — 1 Мб по стоимости 1 руб. Для абонентов «МегаФона» абонентская плата на 14 дней составит 399 руб., которые покроют 60 минут звонков и 10 ГБ интернета. Для абонентов «Билайн» исходящие звонки по России будут стоить 3 руб. в минуту и 2,5 руб. за сообщение, 1 ГБ интернета обойдется в 200 руб. в день. Для абонентов Tele2 исходящие звонки стоят 3 руб. в минуту, SMS также 3 руб., а доступ в интернет стоит 3 руб. за 1 МБ интернет-трафика, следует из данных на сайте оператора.

Решение ФАС должно «повлиять на завышенные тарифы» «К-Телекома», считает гендиректор петербургского оператора «Комфортел» Дмитрий Петров. Тем более что «К-Телеком» не единственный, кто работает на этих территориях, подчеркивает топ-менеджер (также услуги оказывают «Миранда Медиа», «Волна Мобайл», «Крымтелеком» и ряд других).

Заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов считает, что российские власти «строят продуманную стратегию развития телекоммуникаций Крыма и новых регионов». «И эта конфигурация никак не включает в себя участие большой четверки российских операторов»,— уточняет эксперт. Однако, подчеркивает он, федеральные регуляторы «обладают существенным влиянием на операторов, заставляя их находить компромисс и приходить к соглашениям, включая вопросы тарифов и национального роуминга».

Дмитрий Петров полагает, что местные операторы связи могут также инициировать расследования ФАС относительно тарифов на магистральный IP-транзит, то есть стоимость интернета в регионе. По его данным, сейчас она составляет 40–45 руб. Мбит/с — примерно вдвое выше, чем в соседнем Краснодарском крае. По мнению господина Петрова, разбирательство с «К-Телекомом» «может стать началом более масштабной кампании ФАС в Крыму и Севастополе».

Татьяна Исакова, Тимофей Корнев, Юрий Литвиненко

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