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Коммерсантъ FM
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ЛНР и ДНР станут предметом конкуренции

ГКРЧ готовится выделить частоты в регионах крымским операторам

Как стало известно “Ъ”, структуры крымских «Миранда-медиа» и «К-Телекома», уже работающих в Херсонской и Запорожской областях, получат частоты в ДНР и ЛРН. Но доминирующую позицию должна занять именно «Миранда-медиа», которую власти планируют наделить функциями единого оператора. На его базе будет организовано совместное использование базовых станций из-за их дефицита, считают эксперты. Операторы уже ищут сотрудников для работы в ДНР и ЛНР, от которых требуется понимание принципов аренды каналов.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Участники согласительного совещания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) 19 апреля одобрили выделение частот для сотовой связи в ДНР и ЛНР операторам «К-Телеком» (работает в Крыму под брендом Win mobile, в Херсонской и Запорожской областях — под брендом «+7Телеком») и «Миртелеком» (структура крымского оператора «Миранда-медиа», 19,99% которого принадлежит «Ростелекому»), сообщил источник “Ъ”, знакомый с решением. Утвердить решение, по его словам, планируется на заседании ГКРЧ 24 апреля. Речь идет о внесении изменений в решение от декабря 2022 года, исходно распределявшее частоты в регионах.

О планах крымских операторов и их структур выйти в ДНР и ЛНР стало известно в марте, причем «Миранда-медиа» должна стать совладельцем единого оператора в регионах (см. “Ъ” от 24 марта). В Минцифры подтвердили “Ъ”, что ГКРЧ рассмотрит вопрос о выделении частот операторам, «которые готовы работать в новых регионах, их названия будут опубликованы в протоколе заседания». В операторах не ответили на запросы “Ъ”.

Сейчас частоты в ДНР и ЛНР распределены только между операторами, работавшими на их территории до октября 2022 года: «Фениксом» («Республиканский оператор связи») и «Мобильными коммуникационными системами» (МКС; до июля 2022 года — «Лугаком»). Предполагается, что «Миранда-медиа» консолидирует активы этих компаний, получив контроль в СП с каждым из них. За «Фениксом» российские власти также закрепили частоты в Херсонской и Запорожской областях.

Операторы, которые могут получить частоты в ДНР и ЛНР, с конца марта ищут специалистов на вакансии в регионе, следует из объявлений на hh.ru. Так, «Миранда-медиа» подбирает персонал для работы в Донецке и Луганске: от соискателей, которые должны будут вести переговоры с «первыми лицами региональных операторов», требуется понимать принципы аренды каналов и пропуска трафика. «АйСи Сервис», управляющий «К-Телекомом», ищет технического директора, в зону ответственности которого войдут ДНР и ЛНР, а также линейных сотрудников (инженеров, бухгалтеров, делопроизводителей) в Донецке и Луганске. В «АйСи Сервисе» сказали “Ъ”, что «ничего не знают» о вакансиях.

Выход новых операторов в ДНР и ЛНР в перспективе может привести к удешевлению тарифов и росту количества базовых станций на территории, полагает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Сейчас их недостаточно, а военные действия создают риск того, что и существующая инфраструктура может выйти из строя, подчеркивает эксперт. «В России в целом операторы связи не привыкли делить инфраструктуру. Но пока не решится проблема с выпуском достаточного количества новых базовых станций, совместное использование ресурсов будет продолжаться»,— говорит он.

Операторы, выходящие в ДНР, будут арендовать часть базовых станций у «Феникса», долю в котором получит «Миранда-медиа», а также использовать мощности других действующих игроков, «основная интрига касается деления частот, которые пока закреплены за "Фениксом"» говорит гендиректор компании «Ордерком» Дмитрий Галушко.

Для операторов, собирающихся выходить в регион, было бы логично снизить регуляторную нагрузку, полагает эксперт НТИ по искусственному интеллекту и телекоммуникациям Алексей Рабин. Он сравнивает ситуацию, сложившуюся в ДНР и ЛНР, с обстановкой в России в конце 1990-х годов: «Тогда десятки небольших операторов в отдельных регионах относительно быстро смогли обеспечить страну сотовой связью. Во многом это удалось сделать благодаря отсутствию излишних бюрократических ограничений».

Юрий Литвиненко, Вадим Красников

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