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Коммерсантъ FM
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Тариф о дружбе и взаимопомощи

Российские операторы снизили цены на звонки в ЛНР, ДНР, Херсонскую область и Запорожье

Российские операторы связи в основном не оформляют звонки на номера мобильных операторов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской области и Запорожье как внутренние, хотя в них введена нумерация +7. У «Вымпелкома» звонки во все регионы определяются как международные, у МТС так фиксируются звонки в Херсонскую область и Запорожье, в базе «МегаФона» их номера пока не определяются вообще. Компании осторожны из-за риска санкций, но в Минцифры подчеркивают, что все они согласились установить тарифы на связь в этих регионах на внутрироссийском уровне.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

“Ъ” заметил, что «Вымпелком» (бренд «билайн») с 31 мая установил новые тарифы на связь с операторами ЛНР и ДНР «Лугакомом» и «Фениксом», а также новым оператором, работающим в Херсонской области и Запорожье, «+7Телеком» (контролируется крымским «К-Телекомом»). В этих регионах были введены номера с кодами +7949, +7959 и +7990 соответственно. Из информации, опубликованной на сайте «Вымпелкома», следует, что звонок на номера с такими кодами классифицируется как международный, но стоит всего 3 руб. за минуту разговора и СМС-сообщение. В Минцифры “Ъ” уточнили, что «Вымпелком» снизил тарифы для исходящих звонков на номера ЛНР и ДНР с 25 руб. до 3 руб. за минуту.

“Ъ” опросил службы поддержки других крупнейших мобильных операторов России, как будут определяться звонки на номера с указанными кодами. В Tele2 сообщили, что звонки на номера +7949, +7959 и +7990 определяются как междугородные. МТС определяет звонки на номера операторов ДНР и ЛНР как междугородные, но звонки на номера «+7Телеком» будут тарифицироваться как международные. В службе поддержки МТС “Ъ” сказали, что тарифы «будут озвучены позже». В службе поддержки «МегаФона» сообщили, что номера с кодом +7 тарифицируются как российские, но номер с кодом +7990 «не отображается» в базе оператора. От официальных комментариев в МТС, «МегаФоне», «Вымпелкоме» и Tele2 отказались.

В Минцифры еще 7 мая заявляли, что абоненты мобильных операторов ДНР и ЛНР будут включены в российский план нумерации +7. В пресс-службе министерства добавили, что ведут «работу с операторами связи по установлению комфортных тарифов на различных направлениях». Кроме того, Минцифры «проводит мониторинг» тарификации услуг в направлении ДНР и ЛНР, «со всеми операторами достигнуто согласие о комфортных тарифах, сопоставимых с внутрироссийскими».

Российская сторона в рамках «договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» с ДНР и ЛНР от 21 февраля предоставила республикам ресурс нумерации, необходимый для получения жителями услуг связи, уточнили в Роскомнадзоре. О том, что в Херсонской области и Запорожье начал работать крымский оператор, 26 мая сообщил «Интерфакс». Новый оператор получил название «+7Телеком», уточнили “Ъ” в пресс-службе крымского «К-Телекома». Звонки из России в Крым сейчас тарифицируются как междугородные, но, поскольку сами операторы физически там не присутствуют и не имеют сетей связи, услуги оказывают роуминговые партнеры, которые берут плату.

Tele2 одной из первых начала включать ЛНР и ДНР в тарификацию внутри страны, поскольку полностью контролируется прогосударственным «Ростелекомом», «в данном случае у компании нет варианта не исполнять поручение властей или исполнять в другом формате», отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Вероятно, менеджмент и акционеры «Вымпелкома» (принадлежит Veon со штаб-квартирой в Амстердаме) и МТС, которые являются публичными компаниями и торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, опасаются санкций из-за изменения статуса номеров, отмечает аналитик «Финама» Леонид Делицын. У Veon значительные активы в восьми странах, в том числе в Пакистане, Алжире и Бангладеш, а также в ряде государств постсоветского пространства, добавил аналитик. «Рынок и так оценивает компанию сейчас всего в $860 млн — десятую долю выручки. Еще осенью Veon стоила втрое дороже»,— говорит он.

Veon оказалась между двух огней: «кроме российского "Вымпелкома" Veon также принадлежит крупнейший украинский оператор "Киевстар", и материнская компания не может занять какую-то одну сторону, пытаясь сохранить бизнес и там и здесь», считает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.

Анастасия Гаврилюк

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