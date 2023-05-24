Шойгу пообещал оперативный и жесткий ответ на прорывы украинских диверсантов

Министр обороны Сергей Шойгу пообещал оперативную и предельно жесткую реакцию на попытки прорыва украинских формирований на территорию России. Министр утверждает, что было уничтожено более 70 диверсантов, которые 22 мая вторглись в Белгородскую область.

Во время выступления на коллегии министерства господин Шойгу рассказал, что в ходе контртеррористической операции в области применяли авиацию и артиллерию. В результате, по его словам, «националистические формирования были заблокированы и разгромлены». Их остатки вытеснены на территорию Украины.

«На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко»,— пообещал Сергей Шойгу.

В результате нападения диверсантов на Грайворонский округ Белгородской области пострадали 12 человек. В больницах остаются девять человек. Два человека погибли. Ответственность за атаку взяли на себя члены «Легиона "Свобода России"» (признан в России террористическим и запрещен) и «Русского добровольческого корпуса», участвующие в боевых действиях на стороне Украины. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков говорил, что у него много вопросов к Минобороны. Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков назвал ситуацию с прорывом диверсантов «рабочим вопросом».

О развитии ситуации в регионе — в репортаже «Ъ» «Стреляли-стреляли, а как же».

Лаура Кеффер