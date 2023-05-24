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Коммерсантъ FM
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Гладков рассказал о ночной атаке беспилотников на Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ночью 24 мая было зафиксировано большое количество атак беспилотных летательных аппаратов на регион. По его словам, с большей частью справились средства ПВО, но есть повреждения в Белгороде и Борисовском районе. Пострадали легковой транспорт, частные дома, административные здания. В Грайворонском округе поврежден газопровод, произошел небольшой пожар.

«Сейчас глава округа находится на месте, в течение суток будет все восстановлено. Причины: работают следственные органы — жду их доклада о причине данного возгорания. Отключены от газа Безымено и свинокомплекс. Еще раз повторюсь: надеюсь, наши газовики максимально быстро все исправят»,— написал губернатор в Telegram.

Кроме того, в Грайворонском округе занимаются восстановлением электрических сетей, которые пострадали во время захода диверсионно-разведывательной группы. Все работы планируется закончить до 15:00–16:00. Господин Гладков пообещал, что после этого восстановится водоснабжение и сотовая связь.

Отдельно он также сообщил, что в Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено взрывное устройство над частным жилым домом. Оно не ворвалось, пострадавших и разрушений нет.

В результате нападения диверсантов на округ 22 мая пострадали 12 человек. Как сообщил сегодня Вячеслав Гладков, в больницах находится девять человек: три человека в реанимации в тяжелом состоянии, шесть — уже в отделениях. В пунктах временного размещения из Грайворонского округа — более 550 человек в Старом Осколе, Ракитном, Ивне и Строителе.

Ответственность за атаку на себя взяли боевики из «Легиона "Свобода России"» (признан в России террористическим и запрещен) и «Русского добровольческого корпуса», участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Украинские власти отрицают причастность к вторжению на территорию России. Для уничтожения нападавших в области был введен режим контртеррористической операции, его сняли на следующий день. Белгородский губернатор заявил, что у него много вопросов к Минобороны.

О развитии ситуации в регионе — в репортаже «Ъ» «Стреляли-стреляли, а как же».

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