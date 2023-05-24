Песков назвал ситуацию с прорывом ДРГ в Белгородскую область «рабочим вопросом»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку диверсантов на Белгородскую область 22 мая, заявил, что во время военной операции постоянно возникают «рабочие вопросы», на которые «получаются ответы». Он назвал это «нормальной ситуацией».

В ходе брифинга журналисты спросили у Дмитрия Пескова, не возникает ли в Кремле после атаки диверсантов вопроса о дырявых границах, как ранее выразился Белгородский губернатор Вячеслав Гладков. «В рамках СВО ведется очень сложная, напряженная работа. Постоянно возникают рабочие вопросы, которые задаются и на которые получаются ответы. Нормальная ситуация»,— ответил Дмитрий Песков.

Ранее сегодня, 24 мая, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что диверсанты могут возникнуть и в других российских субъектах. Дмитрий Песков заявил, что в Кремле реагируют на это заявление «негативно».

«Для нас не секрет, что все больше и больше техники поступает на вооружение ВСУ, киевского режима. Не секрет, что эта техника используется против наших военных. И для нас не секрет, что с каждым днем растет прямая и косвенная вовлеченность этих стран Запада в этот конфликт»,— добавил он. По словам пресс-секретаря президента, в Кремле «делают соответствующие выводы».

В результате действий диверсантов, проникших в Грайворонский городской округ Белгородской области 22 мая, были ранены 13 человек. Погиб мирный житель села Козинка, а пожилая женщина умерла при эвакуации. Жителей девяти населенных пунктов эвакуировали. В области ввели режим контртеррористической операции. Его отменили на следующий день, 23 мая, после того как Минобороны отчиталось об убийстве 70 диверсантов и «вытеснении» остальных на Украину.

Ответственность за атаку на Белгородскую область взяли на себя «Легион "Свобода России"» (признан террористическим и запрещен) и «Русский добровольческий корпус» — они участвуют в боевых действиях на стороне Украины. По данным The New York Times, атака диверсантов была отвлекающим маневром, чтобы стянуть российские войска на российскую границу вместо линии фронта. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов говорил, что в операции участвовали «российские добровольцы», только россияне, чтобы создать «полосу безопасности для защиты гражданских украинцев».

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина