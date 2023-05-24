Лавров: страны НАТО де-юре участвуют в конфликте на Украине

Выбранная странами НАТО «безответственная линия» поведения повышает риск военного столкновения ядерных держав, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, альянс де-юре участвует в военном конфликте на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Фактически, а по сути де-юре, страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева. Такая безответственная линия существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав»,— сказал министр на XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности (цитата по «РИА Новости»).

Господин Лавров убежден, что расширение НАТО на восток отражает намерения, лежавшие в основе политики Гитлера. «По сути безоглядная экспансия НАТО отражает те же намерения, которые лежали в основе гитлеровской политики drang nach Osten ("натиск на Восток" — германская концепция колонизации восточных земель.— "Ъ")»,— утверждает он.

Российские власти неоднократно обвиняли страны Запада в том, что его поставки вооружений Украине приведут к эскалации конфликта. По данным Пентагона на конец апреля, союзники оказали Киеву военную помощь на $55 млрд. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна не сможет официально вступить в НАТО до окончания конфликта.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер