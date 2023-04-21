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Коммерсантъ FM
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Глава Пентагона: союзники оказали военную помощь Украине на $55 млрд с начала конфликта

Страны контактной группы по обороне Украины с начала российско-украинского вооруженного конфликта оказали Киеву военную помощь в размере $55 млрд. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе заседания контактной группы на базе Рамштайн.

Фото: Heiko Becker, Reuters

Фото: Heiko Becker, Reuters

Контактная группа по обороне Украины — международная коалиция, участники которой оказывают военную помощь Украине после начала конфликта с Россией. В работе группы участвуют более 50 стран — все страны блока НАТО, большинство государств ЕС и союзники из Африки и Азии. Встречи контактной группы проходят на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии.

«В общей сложности члены этой контактной группы (с начала вооруженного конфликта с Россией.— "Ъ") предоставили Украине военной помощи на сумму более $55 млрд. Это десятикратное увеличение с момента нашей первой встречи»,— сказал господин Остин (цитата по сайту Пентагона).

Министр уточнил, что только за последние несколько месяцев союзники предоставили оборудование и обучение для поддержки дополнительных девяти бронетанковых бригад Украины. Страны продолжают координировать через контактную группу поставку на Украину танков Leopard, добавил господин Остин. Он заявил, что государства, входящие в контактную группу, уже предоставили Украине ключевые системы ПВО, среди которых он упомянул системы Patriot из США, Германии и Нидерландов, SAMP/T из Италии и Франции и NASAMS из Канады и Норвегии.

Господин Остин также сообщил о том, что контактная группа на сегодняшнем заседании, 21 апреля, сосредоточится на обсуждении противовоздушной обороны, боеприпасов и средств обеспечения для Украины.

Сегодня на авиабазе Рамштайн проходит очередное заседание контактной группы по обороне Украины. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что на встрече в Рамштайне страны НАТО обсудят, в частности, передачу Украине различных типов самолетов. В преддверии заседания он заявил, что все члены Североатлантического альянса согласились с тем, что Украина должна стать его членом.

13 апреля Евросовет одобрил план снабжения Украины боеприпасами на €1 млрд через Фонд мира. Общий размер военной помощи Киеву из европейского фонда достиг €4,6 млрд. 19 апреля США объявили о 36-м по счету пакете военной помощи Украине общей стоимостью $325 млн. В него вошли снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды и противотанковые средства.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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