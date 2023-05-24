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Коммерсантъ FM
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Пушилин: в Артемовске начали работать сотрудники МВД, угроза окружения пройдена

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что риск прорыва флангов Бахмута (Артемовск) минимизирован, «пик тревожности» относительно окружения пройден. По его словам, с сегодняшнего дня в Бахмуте работают сотрудники МВД. Следующими в город заедут сотрудники МЧС.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Пик тревожности, когда была самая активная фаза, противник пытался по флангам окружить ребят в самом Артемовске, он прошел… Я считаю, что риск минимизирован, но, безусловно, он существует, потому что противник может кидать еще какие-то резервы»,— сказал Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live». В эфире «Россия 24» он уточнил, что противник продолжает пытаться атаковать фланги города, однако ситуация находится под контролем.

«С сегодняшнего дня уже завели мы туда и МВД. На следующем этапе мы заводим туда сотрудников министерства по ЧС, потому что для оценки объемов разминирования уже необходимы материально-техническая база, наличие личного состава»,— рассказал он.

Бои за Бахмут шли с лета 2022 года. Первым о взятии Бахмута под контроль России 20 мая заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Затем о взятии города сообщило Минобороны России. Президент Владимир Путин поздравил «штурмовые отряды "Вагнер"» и российских военных с завершением операции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Бахмуте по-прежнему остаются украинские военные. По его словам, Россия не взяла город. Однако он не стал уточнять, на каких позициях находятся украинские войска.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

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