Белгородский губернатор сообщил об отмене режима КТО

Режим контртеррористической операции (КТО) на территории Белгородской области отменен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Режим КТО был введен после атаки диверсантов с территории Украины вчера, 22 мая.

Правовой режим КТО действовал в Белгородской области сутки. Его ввели 22 мая после нападения на регион диверсионно-разведывательной группы. В результате действий диверсантов были ранены 13 человек, одна женщина умерла при эвакуации. Жители девяти населенных пунктов Грайворонского округа вывезены вглубь региона. Ранее сегодня Минобороны России сообщило, что в ходе контртеррористической операции в Белгородской области были убиты 70 украинских диверсантов, остальные «вытеснены» на Украину.

Ответственность за атаку на себя взяли боевики из «Легиона "Свобода России"» (признан в России террористическим и запрещен) и «Русского добровольческого корпуса», участвующих в боевых действиях на стороне Украины.

Как боевики при поддержке артиллерии атаковали Белгородскую область — в материале «Ъ» «"Граница" на границе».

Анастасия Ларина; Сергей Толмачев, Воронеж