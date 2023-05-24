Минфин планирует отказаться от бумажных акцизов на пиво и табак с 2024 года

В первом квартале 2024 года в России начнут введение цифрового акциза на табак и пиво, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «дорожную карту» Минфина. Согласно документу, с мая 2023 года по июль 2024 года планируется проведение пилотного проекта по использованию данных о маркировке и прослеживаемости в ходе налоговых проверок.

«Минфину России совместно с "Оператор-ЦРПТ" поручено разработать и утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по осуществлению с 2024 года перехода на уплату акциза на табачную и никотинсодержащую продукцию на основании данных о ее маркировке средствами идентификации, Минфин России направляет на согласование проект плана мероприятий ("дорожная карта") по отказу от нанесения на табачную продукцию федеральных специальных (акцизных) марок с 2024 года»,— сказано в документе.

Предполагается, что в ходе пилотного проекта подтвердится возможность использования данных о маркировке для расчета налоговым органом акциза на табак и никотинсодержащую продукцию, сахаросодержащие напитки, пиво и пивные напитки. Также планируется оценить возможность отказа от декларирования акциза и переход на бездекларационный режим. Переход к промышленной эксплуатации автоматизированной информационной системы ФНС (АИС «Налог-3») и государственной информационной системе мониторинга оборота товаров запланирован на первый квартал 2024 года.

В декабре 2022 года замглавы Минфина Алексей Сазанов сообщил, что ведомство предлагает довести ставки акцизов на никотинсодержащие жидкости до уровня акцизов на сигареты. Он говорил, что инициативу обсуждали в правительстве. Производители электронных сигарет попросили власти не повышать акцизы. Также Минфин предложил ввести уголовную ответственность за производство и продажу контрафактных сигарет.

Лаура Кеффер