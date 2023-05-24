Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минфин планирует отказаться от бумажных акцизов на пиво и табак с 2024 года

В первом квартале 2024 года в России начнут введение цифрового акциза на табак и пиво, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «дорожную карту» Минфина. Согласно документу, с мая 2023 года по июль 2024 года планируется проведение пилотного проекта по использованию данных о маркировке и прослеживаемости в ходе налоговых проверок.

«Минфину России совместно с "Оператор-ЦРПТ" поручено разработать и утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по осуществлению с 2024 года перехода на уплату акциза на табачную и никотинсодержащую продукцию на основании данных о ее маркировке средствами идентификации, Минфин России направляет на согласование проект плана мероприятий ("дорожная карта") по отказу от нанесения на табачную продукцию федеральных специальных (акцизных) марок с 2024 года»,— сказано в документе.

Предполагается, что в ходе пилотного проекта подтвердится возможность использования данных о маркировке для расчета налоговым органом акциза на табак и никотинсодержащую продукцию, сахаросодержащие напитки, пиво и пивные напитки. Также планируется оценить возможность отказа от декларирования акциза и переход на бездекларационный режим. Переход к промышленной эксплуатации автоматизированной информационной системы ФНС (АИС «Налог-3») и государственной информационной системе мониторинга оборота товаров запланирован на первый квартал 2024 года.

В декабре 2022 года замглавы Минфина Алексей Сазанов сообщил, что ведомство предлагает довести ставки акцизов на никотинсодержащие жидкости до уровня акцизов на сигареты. Он говорил, что инициативу обсуждали в правительстве. Производители электронных сигарет попросили власти не повышать акцизы. Также Минфин предложил ввести уголовную ответственность за производство и продажу контрафактных сигарет.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...