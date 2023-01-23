Нелегальный табак до дела доведет

Минфин предложил ввести уголовную ответственность за производство и продажу контрафактных сигарет. За отсутствие лицензии может грозить до трех лет лишения свободы или штраф до 1 млн руб., следует из законопроекта, подготовленного ведомством. В документе отмечается, что госрегулирование позволит отстоять экономические интересы страны, а также снизить возможный вред для курильщиков. Оно будет происходить по аналогии с тем, как власти сейчас контролируют алкогольную продукцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По оценкам участников табачной отрасли, в 2022 году доля нелегального рынка сигарет выросла до 13% против 1% в 2015-м. В реальности показатель может быть выше, допускает главный редактор информационного агентства «Русский табак» Максим Королев.

Однако поправки Минфина вряд ли кардинально изменят ситуацию, считает собеседник “Ъ FM”: «При пересечении границы с большими объемами контрабандой продукции и так грозит уголовная ответственность. Речь идет о дополнении в законодательство, которое ничего принципиально не изменит.

Причина возникновения нелегального рынка кроется в экономических факторах. Особенно сказываются завышенные акцизы. Если от реального нелегального рынка задерживается в лучшем случае 1%, то на этот процент и повлияет новая мера. А акцизы дадут прибыль 99%.

По официальным данным, объем нелегального рынка составляет 12%. Но независимые розничные аудиторы уже не работают в отечественном табачном сегменте, поэтому умозрительные оценки доходят и до 30%. Может ли инициатива восполнить потери бюджета от нелегального оборота? Я скептически отношусь к тому, что эта мера чем-то поможет, потому что в трех чтениях принято повышение акцизов. Получается, что уже создан дополнительный стимул для роста нелегального рынка. При этом в пакете законов, которые обсуждаются с 2021 года, одна из мер в частности — сдерживание роста акцизов. А теперь вместо сдерживания дополнительное повышение».

В Минфине предполагают, что введение уголовной ответственности приведет к поэтапному снижению доли нелегального рынка табака. И в итоге в 2024 году она составит 10%, а к 2028 году — 5%. При этом уже в 2024-м бюджет дополнительно получит 34 млрд руб. И в последующие годы показатель будет расти.

Но вместе с этим подорожает и легальная продукция, причем параллельно с ростом акцизов, полагает эксперт табачной отрасли Вадим Желнин: «Основные производители в России — это международные компании. Их четыре, и они и так скрупулезно выполняют все законы, у них все честно и чисто. Когда вводятся новые правила, они их выполняют.

Естественно, это и организационные, и трудовые затраты. Чем больше дополнительных контрольных мер, тем дороже становится легальная продукция, и тем сильнее растет маржа нелегалов. В Европе все это наблюдается уже много лет. Как только там начали повышать акцизы, начались все эти процессы. Нелегальный рынок расцветает, когда расходы на сигареты начинают составлять примерно 10% от бюджета домохозяйства».

Как отмечает РБК, участники табачного рынка в целом поддерживают предложение Минфина. Они отмечают, что ужесточение ответственности — один из главных инструментов для борьбы с нелегальной торговлей. А вместе с другими мерами, среди которых цифровая маркировка и единая минимальная цена, это будет способствовать обелению табачного рынка.

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Владислав Викторов