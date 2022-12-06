Минфин предложил индексировать акцизы на никотиносодержащую продукцию на 25–30%

Минфин предлагает довести ставки акцизов на никотиносодержащие жидкости до уровня акцизов на сигареты. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, сейчас это предложение обсуждается в правительстве.

«Мы просто предложили проиндексировать ставки на никотиносодержащие жидкости и на стики, постепенно доводя их до ставок на сигареты, то есть мы предложили их проиндексировать в среднем на 25–30%»,— заявил господин Сазанов (цитата по «РИА Новости»).

В сентябре 2022 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает введение комбинированной ставки акциза на одноразовые электронные сигареты (вейпы). Согласно документу, в 2023 году ставка должна будет составить 64 руб. за девайс, а также 18 руб. за мл.

В ноябре Минфин предложил установить ставку акциза на жидкости для вейпов на уровне 33 руб. за мл, но отказаться от налога на само устройство. Действующая минимальная ставка акциза на сигареты и папиросы в России составляет 3333 руб. за 1 тыс. штук. С января 2022 года ставка на сигареты и папиросы выросла на 4%, до 2454 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости.

Согласно данным экспертов Fedotov Group, за 2021 год на российский рынок официально доставили 23,5 млн девайсов, а общий объем рынка электронных сигарет составляет порядка 250 млн штук.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Таможня выпускает пар».

Мария Федотова