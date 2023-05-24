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Коммерсантъ FM
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Премьер Японии Кисида: переговоры об открытии в Токио офиса НАТО еще ведутся

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что у Японии нет планов вступать в НАТО в качестве постоянного или ассоциированного члена. Он также сообщил, что власти страны еще обсуждают возможность открытия представительства альянса в Японии.

«У Японии нет планов присоединяться к НАТО ни в качестве постоянного, ни в качестве ассоциированного члена»,— сказал Фумио Кисида на пленарном заседании в нижней палате японского парламента (цитата по ТАСС).

Господин Кисида добавил, что пока решение об открытии в Японии представительства НАТО не принято. По его словам, обсуждения продолжаются. Он дополнил, что при этом Япония планирует укреплять отношения с членами альянса и их союзниками из-за «сложных испытаний, с которыми сейчас столкнулся международный порядок».

В мае генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс ведет переговоры с Японией об открытии своего офиса в Токио. В январе он также совершил турне по Дальнему Востоку, в рамках которого посетил Южную Корею и Японию.

Подробнее — в материале «Ъ» «НАТО восходит на Востоке».

Олеся Павленко

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