НАТО откроет офис в Токио

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Североатлантический альянс планирует открыть представительство в Японии.

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Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Да, мы ведем переговоры с Японией по поводу открытия офиса НАТО в Токио. У нас есть офисы в государствах-партнерах, а Япония — очень близкий и важный партнер для НАТО»,— сказал господин Столтенберг в интервью CNN.

Он также сообщил, что вопросы безопасности в Азии перестали быть исключительно региональной темой. «Происходящее в Европе важно для Азии, происходящее в Азии — важно для Европы. Пекин внимательно наблюдает за тем, что происходит на Украине»,— указал генсек НАТО.

Он добавил, что исход украинского конфликта может сказаться на решении Китая относительно Тайваня.

В январе 2023 года Йенс Столтенберг совершил турне по Дальнему Востоку. Глава НАТО посетил Южную Корею и Японию. «Нам нужны сильные партнерские отношения между странами и альянсами, которые верят в свободу и демократию»,— заявил на базе Ирума в Японии господин Столтенберг.

Подробнее о дальневосточном турне генсека НАТО — в материале «Ъ» «Уже и не НАТО».

Григорий Лейба