Капвложения прирастают спецстроем

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал индекс предложения инвестиционных товаров, который является опережающим индикатором инвестактивности в российской экономике. К началу года этот показатель восстановился до допандемийного среднего уровня 2019 года (он взят за 100 пунктов), а за счет резкого роста в марте до 110 пунктов практически достиг исторически максимального значения, фиксировавшегося в 2021 году (112 пунктов, см. график). Отметим, что фактическому увеличению предложения инвестиционных товаров на рынке предшествовал столь же заметный рост инвестпланов промышленности (см. “Ъ” от 18 и 26 апреля).

По оценке ЦМАКП, в четвертом квартале 2022 года инвестиции в основной капитал заметно выросли (на 1,7% к предшествующему периоду после роста на 0,3% в третьем квартале, сезонность устранена). «Правда, структура этого роста весьма неустойчива — объем строительных работ быстро растет, а приобретение машин и оборудования в лучшем случае стагнирует (из-за шока, связанного с прерыванием поставок по импорту)»,— отмечают аналитики центра.

В строительстве объемы деятельности, по их оценкам, чуть скорректировались (январь — плюс 0,3%, февраль — плюс 1,8%, март — минус 1,3%, сезонность устранена). Предложение базовых стройматериалов (включает импорт) с начала года активно увеличивается и в марте достигло рекордных значений за весь период наблюдений ЦМАКП, превысив среднемесячные показатели 2019 года почти на 14%.

Между тем, по данным ЦБ, в отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, объем входящих платежей (к среднему в предыдущем квартале, взвешенный по долям отраслей в валовой добавленной стоимости) в марте и апреле заметно (на 3,6% и 6,3% соответственно) снижался после роста в предыдущие месяцы. В апреле основной негатив здесь исходил от деятельности в НИОКР, производстве электроники, в сферах архитектуры и инженерно-технического проектирования. Динамика в строительстве была разнородной. Так, в строительстве инженерных сооружений объем финансовых потоков сократился по сравнению с предыдущим кварталом. А в возведении зданий и в отрасли специализированных строительных работ, напротив, объем поступлений превысил средний уровень первого квартала.

Артем Чугунов