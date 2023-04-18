Инвестбум на низком старте

Опросы промышленников показывают, что компании РФ в марте—апреле вошли в редкую ситуацию растущего спроса на продукцию при отсутствии свободных рабочих рук и мощностей. Практически нулевая безработица делает вложения в расширение и модернизацию производств почти вынужденными. В правительстве рассчитывают на приток инвестиций уже в этом году с кратным его ускорением в среднесрочной перспективе — регуляторная конструкция, рассчитанная на организацию в РФ бума капвложений, создававшаяся еще до пандемии, де-факто достроена и может быть проверена на практике уже в ближайшие месяцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улучшение спроса при недоступности традиционных способов наращивания выпуска делает для компаний вложения в производство единственным возможным сценарием развития

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Улучшение спроса при недоступности традиционных способов наращивания выпуска делает для компаний вложения в производство единственным возможным сценарием развития

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Обновленный на середину апреля конъюнктурный опрос промышленных компаний Института Гайдара (ИЭП) зафиксировал выход оценок текущего спроса в секторе на уровень февраля 2022 года, за март—апрель баланс показателя прибавил восемь пунктов, став, наконец, положительным. Компании поднимают ставки — затаривают склады готовой продукцией и увеличивают планы выпуска. При этом текущие опросы ИЭП фиксируют не только самый масштабный дефицит рабочей силы за весь период мониторинга в 1996–2023 годах, но и недостаток мощностей, который регистрируется в третий раз за всю историю опросов (первые два эпизода — 2007–2008 и конец 2021 — начало 2022 года). «Если проблему дефицита мощностей можно относительно быстро решить инвестициями (что российская промышленность и готова сделать во втором-третьем кварталах 2023 года), то от дефицита кадров (в первую очередь квалифицированных рабочих) так легко не избавишься»,— отмечает автор исследования Сергей Цухло. Его коллеги из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в свежем макрообзоре также фиксируют «рост спроса на рабочие места, по масштабам соответствующий скорее периоду интенсивного роста. Как уже отмечалось, возможно, российская экономика (с точностью до вполне вероятных внешних шоков, конечно) готова к новой волне экономического роста». Ситуация фактически уникальна — необходимость капвложений оказывается вынужденной в силу отсутствия резервов работников для найма, оно же может стимулировать рост производительности труда.

В правительстве роста капвложений ждут уже в 2023 году — по прогнозу Минэкономики, они должны вырасти на 0,5% на фоне достаточно высокой базы 2022 года (4,6% роста за счет инфраструктурных расходов бюджета).

В обозримом же будущем инвестиции по прогнозу ведомства должны расти быстрее экономики — на 3,2% и 3,7% в 2024 и 2025 годах и 4,5% в 2026 году — как частные, «в том числе благодаря реализуемым правительством мерам поддержки», так и вложения в крупные госпроекты, прежде всего в транспортно-логистическом комплексе. Впрочем, в ЦМАКП отмечают, что пока структура роста инвестиций весьма неустойчива: в строительстве он высок благодаря федеральной и региональной поддержке, а приобретение машин и оборудования в лучшем случае стагнирует из-за санкционных и логистических проблем. В Минэкономики, однако, рассчитывают на восстановление инвестактивности в обработке в том числе «за счет программ по импортозамещению и переориентации импортных поставок на дружественные и нейтральные страны».

Отметим, в Белом доме инвестбум планируют уже несколько лет, но ему помешала высокая неопределенность во время пандемии, сменившаяся нынешней, после 24 февраля 2022 года. Между тем к 2023 году государство уже готово предложить компаниям внушительную линейку инструментов стимулирования инвестиций, компенсирующих особенности российского делового климата. Это соглашения о защите и поощрении капиталовложений, гарантирующие инвесторам стабилизацию регуляторных условий и компенсацию части расходов в рамках инвестпроектов; также среди льготных инвестрежимов — всевозможные ОЭЗ, ТОСЭР и промышленные парки. Пакет льгот предусмотрен для инновационных и высокотехнологичных компаний, способных заместить импортные производства и технологии. Системная работа по стимулированию инвестиций ведется и в рамках «дорожной карты» по трансформации делового климата, также реформируется система предоставления налоговых инвествычетов (см. “Ъ” от 1 марта). Кроме того, правительство добилось успехов в снижении административной нагрузки на бизнес за счет реформ контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, теперь же ведется работа и по снижению уголовных рисков бизнеса.

Насколько эта регуляторная конструкция окажется способной в действительности поддержать инвестиционную активность, судя по опросам промышленников, станет понятно уже в ближайшие месяцы. “Ъ” будет следить за развитием событий.

Артем Чугунов, Диана Галиева