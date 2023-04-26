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Коммерсантъ FM
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Капитал мечтает о вложениях

Оценки намерений индустрии делать инвестиции бьют рекорды

В апреле 2023 года инвестпланы промышленных компаний, согласно опросам Института Гайдара, достигли 11-летнего максимума. Таким образом, тренд расширения намерений компаний наращивать капвложения, который в марте фиксировался опросами во многих секторах, продолжен и развит. Инвестпланы подогреваются госвливаниями, ожиданием роста спроса и дефицитом рабочей силы и мощностей. Впрочем, аналитики, в том числе Банка России, пока не уверены в том, что эти ожидания превратятся в устойчивую тенденцию и приведут к запуску в РФ инвестбума, на который рассчитывают власти.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В апреле индекс прогнозов российской промышленности Института Гайдара вплотную приблизился к показателям февраля 2022 года. Одна из основных причин этого — «решительный рост (даже рывок) баланса инвестпланов предприятий, прибавивший за месяц 17 пунктов и ставший в результате 11-летним максимумом», сообщают авторы опросов (см. график). Последнее, как и месяцем ранее (см. “Ъ” от 18 апреля), сопровождалось ростом прогнозов спроса до показателей конца 2021 года и незначительной коррекцией планов выпуска (компании не устраивает фактический объем продаж) при исторически высоком дефиците кадров и минимальном навесе избыточных мощностей — сейчас они есть лишь у 9% предприятий.

Промышленность — не единственный сектор, в котором опросы фиксируют рост оценок инвестактивности и планов ее наращивать. Апрельские опросы компаний Банком России в первой половине месяца фиксируют, что инвестактивность в первом квартале 2023 года по сравнению с четвертым кварталом 2022 года заметно улучшилась и практически вернулась к значению четвертого квартала 2021 года. Больше других она росла в строительстве, обрабатывающих производствах, АПК, розничной торговле, водоснабжении, но снижалась в транспортировке и хранении, торговле автомобилями и в электроэнергетике. Опросы ЦБ также фиксируют продолжение роста загрузки производственных мощностей, она достигла рекордных значений за всю историю наблюдений — 80,2%. Во втором квартале 2023 года респонденты ЦБ ожидают дальнейшего расширения инвестиций, в первую очередь в промышленность, АПК и транспорт.

В Банке России происходящее объясняют «переориентацией на внутренний спрос и активизацией программ импортозамещения». Между тем аналитики не могут сказать, в каких пропорциях на такой подскок инвестактивности влияет госзаказ в военных и смежных производствах и гражданское импортозамещение. Дмитрий Полевой из «Локоинвеста» убежден, что сейчас фактически весь рост выпуска сосредоточен в военных и смежных производствах. «В моменте это поддерживает экономику, но к экономическому потенциалу ничего не добавляет. Когда военная операция закончится, экономика быстро затормозит»,— убежден он. Схожего мнения придерживаются аналитики Telegram-канала MMI. «В секторе потребительских и промежуточных товаров динамика сдержанная, а вот инвесттовары разогнались не на шутку. Полагаем, что военная промышленность играет определяющую роль, но вклад вносят и процессы вынужденного импортозамещения»,— фиксируют они.

Автор опросов Института Гайдара Сергей Цухло говорит, что не может выделить в своих исследованиях военные и смежные предприятия. По его мнению, движущей силой роста инвестпланов все же является импортозамещение и повышение уровня экономической определенности: если в пик текущего кризиса о высоком уровне неопределенности заявляли 64% респондентов института, то сейчас — 41%. Он замечает, что поддержать активность компаний может укрепление рубля, так как 70% респондентов говорят, что текущей курс негативно сказывается на себестоимости продукции, а 60% отмечают, что он ограничивает инвестиции. Владимир Сальников из ЦМАКП также считает, что намерения инвестировать могли улучшиться на фоне того, что «новая реальность становится четче»,— но не уверен в фактическом бурном росте капвложений, как и в точности результатов опросов. «Динамика входящих платежей в платежную систему Банка России в отраслях, ориентированных на инвестспрос, указывает на возможное охлаждение в этом сегменте в марте после значительного роста в прошлом году и первые месяцы 2023 года»,— отмечают и экономисты ЦБ в обзоре «О чем говорят тренды». По их мнению, ограниченная доступность зарубежного оборудования (в том числе в связи с усилиями по контролю санкционных режимов и перекрытию альтернативных каналов поставок) может ограничивать инвестпланы компаний в некоторых отраслях, где затруднен переход на оборудование из дружественных стран или продукцию внутренних производителей.

Артем Чугунов

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