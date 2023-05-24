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Коммерсантъ FM
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Инвесторов выводят на воду

Для Смоленской области спроектировали концепцию курорта

Новая рекреационная зона может появиться на 600 га на берегу Вазузского и Яузского водохранилищ в Смоленской области в 230 км от Москвы. Проект на такой территории считается крупным, поэтому его реализация возможна только консорциумом инвесторов.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О том, что на 600 га в Вазузской агломерации Смоленской области может появиться новый курорт, в кулуарах прошедшей в Сочи на прошлой неделе выставки Mallpic “Ъ” рассказала управляющий партнер ГК «Знак» Елена Лебедева. Эта компания занимается разработкой концепции проекта. Как следует из презентации проекта, которая есть в распоряжении у “Ъ”, его планируется реализовать в Лебедках на берегу сразу двух водохранилищ — Вазузского и Яузского — в 50 км от Гагарина и в 230 км от Москвы. По словам госпожи Лебедевой, представлять проект планируется в июне на Петербургском международном экономическом форуме.

Развитие Вазузской агломерации разделено на три фазы. На первом этапе, по словам Елены Лебедевой, подразумевается строительство отеля на 500 номеров, комплекса терм, вилл с выходом на берег, марины, медцентра. Все эти объекты займут около 164 га.

На втором этапе планируется строительство санаторно-курортных объектов с образовательными элементами для детей. Третий этап предполагает расширение этой функции за счет музея космонавтики, планетария, образовательных центров изучения космонавтики, авиации, парапланеризма, а также тематических мастерских и учебных лабораторий.

Елена Лебедева оценивает объем инвестиций в 50 млрд руб. Поскольку, по ее словам, земли в Вазузской агломерации находятся в собственности разных компаний, то и проект будет реализовываться в партнерстве. Один из крупных владельцев площадок в этом районе — бизнесмен Антон Большаков, говорит источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. По данным Kartoteka.ru, ему принадлежит зарегистрированное в Лебедках Смоленской области ООО «Пречистое». По тому же адресу находится гостиничный комплекс «Вазуза кантри клуб».

В то же время еще год назад ТАСС со ссылкой на смоленского губернатора Алексея Островского сообщал, что другая компания Антона Большакова — ООО «Благодатное» — намерена построить недалеко от Гагарина гостиницу из 150 малоэтажных домов. Инвестиции в этот проект тогда оценивались в 2 млрд руб.

Господин Большаков также является совладельцем юрлиц «Парус. Управление активами» и «Лэндлик», где среди учредителей значатся основатели девелоперской компании Central Properties Денис Степанов и Сергей Егоров. В Central Properties заявили “Ъ”, что не имеют отношения к проекту развития Вазузской агломерации. Связаться с Антоном Большаковым 23 мая не удалось.

Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич, слышавший о планах строительства курорта в Смоленской области, говорит, что рекреационные зоны в значительном отдалении от Москвы могут быть востребованы у москвичей. Он ссылается на опыт Завидово Тверской области. «Но в случае с проектом у Вазузского и Яузского водохранилищ пока нет четкого плана развития инфраструктуры и создания якорных объектов, которые могли бы привлечь значительный турпоток»,— отмечает эксперт.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин также сомневается, что локация будет востребована у туристов из Москвы за счет значительной удаленности от города. Гостиницы, расположенные более чем в 100 км от столицы, обычно имеют сложности с загрузкой, поясняет эксперт. Смоленская область, по его словам, пользуется сдержанным интересом туристов из-за ограниченного числа активностей для отдыхающих.

В то же время господин Ромашкин предполагает, что качественный проект на берегу водохранилищ может рассчитывать на устойчивый спрос со стороны гостей из близлежащих городов. Но в таком случае, резюмирует он, стоимость размещения должна быть низкой.

Халиль Аминов, Александра Мерцалова, Дарья Андрианова

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