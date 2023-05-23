До Соловков дело не дошло

Мещанский суд столицы вынес приговор по делу о хищении около 20 млн руб., выделенных на подготовку документации для восстановления Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря. Четверо подсудимых, включая бывших начальника департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта Владимира Цветнова и его заместителя Павла Мосолова, были признаны виновными и отпущены по домам: назначенное им наказание — от двух до четырех лет лишения свободы — суд постановил считать отбытым в СИЗО и под домашним арестом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд решил, что Владимир Цветнов отсидел свое во время следствия и процесса

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Суд решил, что Владимир Цветнов отсидел свое во время следствия и процесса

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Решение судьи Мещанского райсуда Москвы Олеси Менделеевой, надо полагать, стало неожиданным для обеих участвовавших в процессе сторон. Вместо запрошенных прокурором для организатора преступления Владимира Цветнова девяти лет тот получил лишь четыре года, а Павел Мосолов, которому грозило семь лет, отделался и вовсе двумя годами. Коммерсанты Сергей Семиков и Татьяна Магдеева, которым также были запрошены восемь и семь лет, осуждены на три года и десять месяцев и два года соответственно. Сразу же после оглашения приговора все подсудимые отправились по домам, поскольку назначенное наказание суд постановил считать отбытым в СИЗО и под домашним арестом.

Можно предположить, что в отличие от прокуратуры решение райсуда осужденные не станут обжаловать, хотя адвокат Владимира Цветнова Анвар Галимов заявил «Ъ», что его доверитель с этим вопросом пока не определился. «По этой причине я пока не готов и комментировать решение суда»,— добавил господин Галимов.

Как уже рассказывал «Ъ», махинации с бюджетными деньгами совершались при выполнении ремонтно-реставрационных работ объектов ансамбля Соловецкого монастыря и отдельных сооружений островов Соловецкого архипелага, проводимых в рамках программы «Развитие культуры и туризма» и ФЦП «Культура России». В общей сложности на реконструкцию 70 объектов на архипелаге из бюджета выделили около 6 млрд руб.

В конце 2017 года, когда была освоена примерно половина этой суммы, по поручению президента Владимира Путина Генпрокуратура и Счетная палата провели проверку расходования средств, выделенных Минкультом на восстановление исторических объектов на Соловках. В итоге выяснилось, что часть денег была похищена. В феврале 2018 года СКР возбудил по этому факту первое уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

А в сентябре 2019 года из него выделили в отдельное производство материалы о хищении в 2011−2016 годах почти 20 млн руб. при реализации нескольких госконтрактов по реконструкции Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря.

Его фигурантами и стали экс-глава департамента Минкульта Владимир Цветнов, его заместитель Павел Мосолов, а также бизнесмены Сергей Семиков и Татьяна Магдеева.

Организатором аферы следствие и суд признали Владимира Цветнова, который оставил свое кресло в июле 2018 года и на момент ареста работал руководителем управления культурного наследия и членом наблюдательного совета ФАУ «Роскапстрой». Павел Мосолов после ухода шефа занял в министерстве его должность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Из материалов дела следует, что для хищения денежных средств чиновники привлекли тогдашнего гендиректора ООО «Сфера» Сергея Семикова и гендиректора ООО «Смартфинанс» Татьяну Магдееву. Как установили следствие и суд, Владимир Цветнов «влиял на позицию конкурсной комиссии, обеспечивавшей победу компаниям, которые в дальнейшем получали подряды на реставрацию объектов в Соловецком монастыре». Впрочем, хищения денежных средств, выделенных именно на реставрацию объектов культурного наследия, остались за рамками выделенного дела, и расследование этих эпизодов еще продолжается.

Фигурантов признали виновными лишь в хищениях при «заключении с подконтрольными им компаниями государственных контрактов на выполнение работ по сбору, подготовке и уточнению сведений и проведению историко-культурных экспертиз объектов культурного наследия».

Ключевую роль в этом, по версии следствия и суда, играл Павел Мосолов, занимавшийся фальсификацией документов для внесения определенных объектов культурного наследия в соответствующий реестр.

При этом многие из них либо вовсе не нуждались в реставрации, либо смета на их восстановление сильно завышалась. Легитимность решениям Павла Мосолова, говорится в деле, придавали соответствующие акты и экспертные заключения, выданные ООО «Сфера» Сергея Семикова. Роль Татьяны Магдеевой, у которой во время обыска нашли печати 77 фиктивных организаций, сводилась к обналичиванию и ведению бухгалтерии.

Стоит отметить, что в ходе судебного процесса свою вину в хищении бюджетных средств признал только Павел Мосолов. Иск на сумму причиненного ущерба, который Генпрокуратура заявила по этому делу в интересах Минкульта, передан для рассмотрения в гражданский суд.

Олег Рубникович