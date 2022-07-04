Украсть можно даже на Соловках

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд признал законным и обоснованным перевод из СИЗО под домашний арест бывшего главы департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Владимира Цветнова и коммерсанта Сергея Семикова. Оба обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия на Соловецких островах. Пока речь идет об ущербе в размере 20 млн руб. Само уголовное дело, фигурантами которого также являются давно переведенные под домашний арест заместитель Владимира Цветнова Павел Мосолов и гендиректор ООО «Смартфинанс» Татьяна Магдеева, с декабря 2020 года слушается в Мещанском райсуде Москвы.

Решение о переводе из СИЗО под домашний арест Владимира Цветнова и Сергея Семикова, обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), Мещанский райсуд Москвы принял непосредственно в ходе процесса. Прокуратуру такое решение в отношении не признающих своей вины фигурантов не устроило. В итоге на решение суда первой инстанции было подано апелляционное представление.

В нем прокурор Журавлева решение Мещанского райсуда назвала «незаконным и необоснованным». По ее словам, обстоятельства, послужившие основанием для избрания Владимиру Цветнову и Сергею Семикову меры пресечения в виде заключения под стражу, не изменились. Среди прочих гособвинитель назвала тяжесть инкриминированного деяния, на чем, кстати, представители следствия и прокуратуры всегда делают акцент при аресте, а также общественную опасность преступлений, конкретные обстоятельства дела и данные о личности подсудимых. Также гособвинитель упомянула, что представление доказательств по уголовному делу в суде еще не завершено.

«Доводы суда о наличии у подсудимых иждивенцев, страдающих хроническими заболеваниями, а также о наличии хронического заболевания у Цветнова не свидетельствуют о невозможности содержания подсудимых в условиях следственного изолятора»,— отметила прокурор Журавлева.

Впрочем, на этот раз Мосгорсуд с мнением представителя надзорного органа, что бывает совсем нечасто, не согласился. Апелляционная инстанция посчитала, что суд первой инстанции вполне обоснованно посчитал, что в отношении Владимира Цветнова и Сергея Семикова «в настоящее время появились обстоятельства, свидетельствующие о необходимости применения более мягкой меры пресечения». В частности, в апелляционном постановлении отмечается, что Сергей Семиков и Владимир Цветнов находятся под стражей уже более двух лет.

В итоге из-под ареста обоих освободили в зале суда, наложив ряд запретов, ограничив, например, в передвижениях и контактах со свидетелями и представителями потерпевшего по данному уголовному делу.

Отметим, что еще два фигуранта этого расследования — экс-заместитель господина Цветнова Павел Мосолов и гендиректор ООО «Смартфинанс» Татьяна Магдеева — в СИЗО провели совсем немного времени. Татьяна Магдеева почти сразу же признала участие в инкриминируемом ей деянии, и уже через два месяца Мосгорсуд перевел ее из СИЗО под домашний арест. Изначально отрицавший свою вину Павел Мосолов, после того как провел под стражей несколько месяцев, также дал признательные показания об участии в махинациях. В феврале 2020 года и ему изменили меру пресечения с реального ареста на домашний.

Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, выделенных в рамках программы «Развитие культуры и туризма» и ФЦП «Культура России» на ремонтно-реставрационные работы объектов ансамбля Соловецкого монастыря и отдельных сооружений островов Соловецкого архипелага, Следственный комитет России (СКР) возбудил в феврале 2018 года. В общей сложности на реконструкцию 70 объектов на архипелаге из бюджета было выделено около 6 млрд руб. К 2017 году из этой суммы была освоена примерно половина. Впрочем, сколько из них было похищено именно при реставрации, осталось за рамками рассматриваемого в Мещанском райсуде Москвы с декабря 2020 года уголовного дела. С этим СКР продолжает разбираться до сих пор. Сейчас же речь в деле идет лишь о хищении 20 млн руб., якобы украденных в период с 2011 по 2016 год при подготовке документации для восстановления Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря.

Ключевую роль в преступлении, по версии следствия, играли глава департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Владимир Цветнов и его заместитель Павел Мосолов (в 2018 году он сменил покинувшего свою должность шефа). Последний, как полагают в СКР, якобы занимался фальсификацией документов для внесения определенных объектов культурного наследия в соответствующий реестр. При этом многие из них либо вовсе не нуждались в реставрации, либо смета на их восстановление сильно завышалась. Легитимность решениям Павла Мосолова, говорится в деле, придавали соответствующие акты и экспертные заключения, выданные ООО «Сфера» Сергея Семикова, а обналичиванием и ведением бухгалтерии в этой группе занималась Татьяна Магдеева.

Олег Рубникович