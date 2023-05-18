Чиновников Минкульта заждались Соловки

Как стало известно «Ъ», от семи до девяти лет лишения свободы запросил гособвинитель для бывших чиновников Минкульта Владимира Цветнова и Павла Мосолова, а также двух коммерсантов. Все они обвиняются в хищении 20 млн руб., выделенных только на подготовку документации для восстановления Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря. В общей сложности на реконструкцию 70 объектов на архипелаге из бюджета ушло около 6 млрд руб. Сколько же всего из этих денег было украдено, Следственный комитет России (СКР) продолжает выяснять до сих пор.

К рассмотрению уголовного дела в отношении бывших главы департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Владимира Цветнова и его заместителя Павла Мосолова, а также руководителей ООО «Смартфинанс» Татьяны Магдеевой и ООО «Сфера» Сергея Семикова Мещанский райсуд столицы приступил еще в декабре 2020 года. Все фигуранты обвиняются СКР в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). То, что процесс растянулся на два с половиной года, объясняется во многом ковидными ограничениями, из-за которых то не могли доставить кого-то из подсудимых, то не являлись их защитники или свидетели.

В итоге лишь на днях дело дошло до прений, в ходе которых максимальный срок — девять лет колонии общего режима — гособвинитель запросил для подсудимого Цветнова. Предпринимателю Семикову грозит восемь лет, а Павлу Мосолову и Татьяне Магдеевой — по семь.

Если суд согласится с позицией представителя прокуратуры, то каждому из фигурантов предстоит выплатить еще и штраф в размере 1 млн руб.

Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, выделенных в рамках программы «Развитие культуры и туризма» и ФЦП «Культура России» на ремонтно-реставрационные работы объектов ансамбля Соловецкого монастыря и отдельных сооружений островов Соловецкого архипелага, СКР возбудил в феврале 2018 года.

По версии следствия, в период с 2011 по 2016 год при подготовке документации для восстановления Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря было украдено около 20 млн руб.

Главными действующими лицами в этой афере, как полагают в СКР, были чиновники Минкульта Владимир Цветнов и Павел Мосолов (в 2018 году он сменил покинувшего свою должность шефа). Последний, как было установлено в ходе расследования, якобы занимался фальсификацией документов для внесения определенных объектов культурного наследия в соответствующий реестр. При этом многие из них либо вовсе не нуждались в реставрации, либо смета на их восстановление сильно завышалась.

Легитимность решениям Павла Мосолова, как следует из материалов дела, придавали соответствующие акты и экспертные заключения, выданные ООО «Сфера» Сергея Семикова, а обналичиванием и ведением бухгалтерии в этой группе занималась Татьяна Магдеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь

Фото: Василий Максимов, Коммерсантъ Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь

Фото: Василий Максимов, Коммерсантъ

Изначально всех фигурантов по ходатайству следствия отправили в СИЗО. Впрочем, экс-заместитель Владимира Цветнова Павел Мосолов и гендиректор ООО «Смартфинанс» Татьяна Магдеева провели там совсем немного времени. Последняя почти сразу же признала участие в инкриминируемом ей деянии, и уже через два месяца Мосгорсуд перевел ее из СИЗО под домашний арест.

Изначально отрицавший свою вину Павел Мосолов, после того как провел под стражей несколько месяцев, также дал признательные показания об участии в махинациях. В феврале 2020 года и ему изменили меру пресечения на домашний арест. А летом прошлого года, уже в ходе рассмотрения дела по существу, суд перевел из СИЗО под домашний арест и двух последних обвиняемых — Владимира Цветнова и Сергея Семикова, которые, по некоторым данным, своей вины в инкриминированных им деяниях так и не признали.

Всего на реконструкцию 70 объектов на архипелаге из бюджета было выделено около 6 млрд руб. К 2017 году из этой суммы была освоена примерно половина.

С тем, сколько из них было похищено, СКР продолжает разбираться до сих пор в рамках других уголовных дел.

Адвокаты подсудимых, с которыми удалось пообщаться «Ъ», заявили, что до вынесения приговора от комментариев воздержатся.

Олег Рубникович