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Коммерсантъ FM
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До Julius Baer дошли требования Euroclear

Почему банк блокирует инвестсчета россиян и белорусов

В Швейцарии замораживают инвестиционные счета россиян и белорусов. Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer пошел на блокировку в связи с требованием Euroclear. Как сообщается в письме компании, счета будут изолированы от других активов, а операции по ним заморожены: клиенты не смогут ни продать, ни купить ценные бумаги.

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

При этом под ограничения не попадают инструменты, которые хранятся в других депозитариях, в частности, Clearstream. Также меры не распространяются на россиян и белорусов с гражданством Евросоюза, Швейцарии или Европейской экономической зоны, пояснила директор консалтинговой компании из Цюриха Main Partner Trust Алена Сахарова, клиенты которой также получили письма от Julius Baer:

«Весной прошлого года Евросоюз выпустил специальный документ, который называется "Вопросы и ответы", в котором в том числе был обозначен такой подход. Мы до конца не понимаем, почему Julius Baer сделал такое заявление и разослал письма клиентам только сейчас. Ведь это правило достаточно старое, и все крупные швейцарские банки его уже придерживаются.

Насколько понятно из письма, Julius Baer получил информацию от Euroclear только в апреле, и поэтому был вынужден прибегнуть к таким мерам.

Если вспомнить недавнюю историю с банком Emirates NBD, то это абсолютно аналогичная ситуация. Могу предположить, что они тоже получили письмо от Euroclear и применили вот это правило.

Так что если вы хотите торговать ценными бумагами, которые учитываются в европейских депозитариях, а это основные активы, номинированные в долларах и в евро, то вам не спрятаться, не скрыться в какой-то другой стране. Все бумаги учитываются в Euroclear, и он применяет одни и те же правила для всех своих номинальных держателей, то есть банков.

Кто из россиян может рассчитывать на разморозку активов в Euroclear

Вместе с тем у клиентов есть довольно простой выход. Он обозначен в законе и в письме Julius Baer: нужно получить европейский документ, то есть либо паспорт, либо временный или постоянный вид на жительство ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии. В таком случае Euroclear и потенциально другие депозитарии, которые еще не ввели ограничения, смогут разморозить бумаги и вернуть счету ту его функциональность, которая была ранее. Я не вижу других способов. Хотя можно, наверное, еще в теории поговорить с банком и продать весь портфель ценных бумаг вместе с закрытием счета».

Госпожа Сахарова также уверена, что следом за Euroclear потребует заморозить активы и Clearstream. Но что делать тем российским инвесторам, чьи активы не попали под ограничения? Каким образом можно обезопасить свои накопления?

Главное — это попытаться исключить из депозитарной цепочки учета ценных бумаг Euroclear и Clearstream, подчеркнул управляющий партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов:

«Если можно выстроить такую схему, чтобы исключить европейский депозитарий, тогда на текущий момент санкционные ограничения, которые установлены регуляторами, не будут применяться. Например, можно использовать американского брокера, который не использует Euroclear и Clearstream.

Здесь не так важно, где у вас брокер, — в Дубае, Катаре, Саудовской Аравии или США. Вместе с тем перевод активов — это непростая история, потому что для этого вначале нужно открыть счет. Скорее всего, для россиян и белорусов в этом случае потребуется повышенный комплаенс.

Даже если вам счет открыли, то дальше завести на него активы тоже проблематично, потому что в отношении них необходимо будет предоставить документы, подтверждающие их источник.

Некоторые комплаенс-службы копают в том числе до происхождения первоначального капитала. Это может быть 20, а иногда и 30 лет назад.

Каким образом Брюссель намерен распорядиться замороженными активами РФ

Так что открытие счета в зарубежной юрисдикции для россиян в настоящий момент легко может занимать четыре-шесть месяцев. После этого необходимо подать поручение своему текущему брокеру и встречное — брокеру, в котором открыт новый счет. После этого происходит сопоставление этих поручений, и активы должны переводиться. На практике это, конечно, занимает недели при условии отсутствия возражений у комплаенс-служб».

В Julius Baer пояснили, что доход от продажи ценных бумаг, купонные и дивидендные выплаты будут храниться на отдельных счетах, которыми клиенты не смогут распоряжаться. В последнее время европейские депозитарии и контрагенты, как сообщают юристы, стали тщательнее выявлять активы для заморозки. Специалисты связывают такое поведение с возросшими рисками попасть под ограничения за помощь в обходе санкций.

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Александр Рассохин

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